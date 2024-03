Brnabić: Projekat Rio Tinta dobar za Srbiju, ekonomski i zbog zelene tranzicije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je danas uverenje da je projekat "Jadar" dobar za Srbiju pre svega zbog velikog ekonomskog značaja, a uticao bi i na ubrzanje zelene tranzicije.

Brnabić je, odgovarajući na pitanje novinara u Valjevu da iznese lični stav u pogledu prisustva kompanija Rio Tinto i Eurolitijum u Srbiji poručila da je njen stav od početka nepromenjen, te da će projekat doneti mnogo toga dobrog posebno građanima u Loznici i okoloni, kao i Krupnju.

- Moj stav je uvek bio da je taj projekat dobar za Srbiju da će doneti mnogo toga dobrog, da će promeniti sve naše perspektive uključujući zelenu agendu i promociju zelene tranzicije. To pre svega znači da, da bi imali takav projekat u zemlji, morate mnogo brže da odustanete od svih oblika proizvodnje na ekološki neprihvatljiv i prljav način i da imate proizvodnju na ekološki prihatljiv, održiv način. To će, svakako ubrzati našu zelenu tranziciju u svim aspektima - ocenila je Brnabić.

Kao drugu dobru stvar, Brnabić je navela ekonomsku dobit, uporedivši Srbiju pre i posle litijuma kao Norvešku pre i posle nafte.

- Novac koji ostaje u Srbiji u tom slučaju je nezamisliv, to vam je paralela sa Norveškom pre i posle nafte, to je Srbija pre litijuma i Srbija posle litijuma - kaže Brnabić i ističe da je jedini put do dogovora dijalog.

Na pitanje novinara da prokomentariše jučerašnji incident kada su predstavnici ekoloških organizacija i opozicionih političkih partija zaustavili prezentaciju projekta "Jadar" Rio Tinta u Valjevu, Brnabić je rekla da je poenta opozicije da prekine dijalog.

- Pojave se, naprave incidente, naprave cirkus i nema ništa od dijaloga. Dakle, čitava poenta uvek je da nema ništa od dijaloga. Uvek je poenta ta, kao mi pozivamo na dijalog, onda se pojavimo na tom dijalogu, da vičemo, vrištimo, pištimo, bacamo sve od toalet papira do ne znam čega, i da prekinemo dialog. U stvari, to je politika - samo uvek biti protiv - poručila je Brnabić.

Kako kaže, oni su mogli da dođu na tu prezentaciju i postave pitanja i suoče se argumentima oko pitanja koje je veoma važno za našu zemlju.

- Dijalog je jedini put, ali oni su upravo u Valjevu juče onemogućili dijalog, jer ne veruju više ni u svoje agrumente. Ja mislim da je u pitanju dobar projekat i nadam se da će u nekoj široj debati građani Srbije dati podršku tom projektu, mislim da je važan za građane Loznice, okoline i Krupnja", zaključila je Brnabić.