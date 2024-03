NALOŽENA DETALJNA FORENZIČKA ANALIZA TELEFONA DANKINE MAJKE: Na dan nestanka obrisala poruke, pa usledio OBRT!

Mobilni telefon majke devojčice Danke Ilić poslat je na veštačenje u sklopu istrage, a neposredno nakon nestanka deteta. Prema poslednjim poznatim informacijama, majka je na dan uoči nestanka i na sam dan nestanka Danke obrisala brojne poruke i pozive iz mobilnog telefona.

Tužilaštvo je, uzimajući u obzir činjenicu da je majka poslednja imala kontakt sa devojčicom, naložilo detaljno forenzičko veštačenje njenog telefona.

Mladen Radulović novinar Kurira, analizirao je ovaj slučaj, njegov potencijalni nastavak, ali i nelogičnosti koje su nastale prethodnih dana.

- To je jedno lepo naselje, ima i modernih kuća, a u istrazi očekujemo da se ispita taj put kojim su došli jer je kamera snimila put koji vodi direktno do vikendice, a mesto na kojem je snimljen "punto" nalazi se na 200 metara od same vikendice gde je prijavljen nestanak. Osim tog snimka, mi nismo mogli nikakve druge da vidimo. Videli smo da vozi "ford" sa one slike, a na snimku je "punto", još nemamo snimke "forda" koji prolazi tu tog dana. Majka je možda išla okolnim putem. Ima tu modernih kuća, pa čak i u tom slučaju može da postoji snimak sa sigurnosnih kamera. Smatram da od te kuće nema drugog puta za prilazak samom objektu. Nisam siguran da li postoji neki manji, neasfaltirani put. Za sada čekamo da vidimo u kom momentu je mama došla, kada je došao muž, a priča je da je došao za manje od 10 minuta - započeo je Radulović.

Potom je komentarisao podatke sa baznih stanica, koji su stigli na telefon majke, koji se nalazi na veštačenju:

- Kada je reč o podacima sa baznih stanica, to je još u okvirima same istrage, a kada govorimo o informacijama do kojih su mediji došli, priča se da je pronađen veliki broj poruka koje su obrisane proteklih dana. Komunikacija, kažu, da je postojala tri dana pre samog čina nestanka male devojčice i oni su zapravo obrisani, a sektor za visokotehnološki kriminal delimično može da oporavi te podatke i da rekonstruiše celokupnu komunikaciju. To je moguće iz ugla operatera i u slučaju običnih poziva. Ako se koriste neke aplikacije za komunikaciju, tu je takođe moguće, ali samo pod određenim okolnostima.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u peti dan, a još nema jasnih informacija o sudbini deteta.

U trenutku nestanka, mala Danka je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu.