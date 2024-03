UDARNO! Poznato zašto su otac i majka male Danke ponovo dovedeni u POLICIJSKU STANICU u Boru

Otac nestale Danke Ilić stigao je u policijsku stanicu u Boru, gde su ga dopratili roditelji.

On tu daje iskaz. To je deo standardne procedure, ali on nije priveden.

Miloš Ilić je već neko vreme u prostorijama policije gde daje izjavu.

Kako saznaje Telegraf.rs policija sa njim i Dankinom majkom proverava sve inofrmacije koje su dobili tokom istrage, preko "Pronađi me" ili koje su dobili operativno.

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je u utorak oko 13:45, i u trenutku nestanka na sebi je imala ljubičaste pantalone, maslinasto zelenu jaknu i kosu vezanu u rep.

Sistem "Pronađi me" je zbog njenog nestanka aktiviran prvi put u Srbiji, a kako je navedeno na sajtu ''pronadjime.mup.gov.rs'', devojčica ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 85 centimetara.