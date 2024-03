NEMA VIŠE TROTINETA NA TROTOARIMA! Damir Okanović za Pink o novim propisima - OVO SU KAZNE ZA ONE KOJE KO NE POŠTUJU PRAVILA!

Krajem septembra šprošle godine je doneta izmena Zakona o bezbednosti u saobraćaju koja se odnosi na trotinete.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja reako je za TV Pink da nema više trotineta na trotoarima, po zakonu su obavezni da se kreću kolovozom.

- Vrlo je važno da sami vozači trotineta da te neke stare navike moraju da promene, ukoliko se kreću trotoarom oni krše zakon i ugrožavaju bezbednost pešaka naročito dece i starijih lica- rekao je Okanović.

Dodajući da sa druge strane vozači ostalih motornih vozila moraj uda shvate da su sada trotinetisti na kolovozu da su potpuno ravnopravni učesnici u saobraćaju, da nisu nikakvi uljezi i da nisu nikakva smetnja i da moraju u potpunosti da ih uvažavaju.

- Za trotinetiste koji se ne pridržavaju propisa predviđene su novčane kazne, u slučaju da zbog nešpštovanja zakona dođe na primer do sudara sa pešakom na trotoaru u tom slučaju može postojati krivična odgovornost vozača trotineta i bukvalno vozač trotineta može završiti u zatvoru - dodao je Okanović.

Kako je rekao ukoliko vozač torineta povredi pešaka moraće lično da snosi sve troškove i svu štetu nastalu povređivanjem pešaka.

Okanović se osvrnuo i na dostavljače hrane i rekao da niko nema pravo da ugožava tuđi život i nečije dete iz razloga da se nečija pljeskavica ne bi ohladila.

- Ja jako cenim i uvažavam dostavljače, to su vredni momci i devojke nije dopustivo da se ugrožava nečija bezbednost u saobraćaju, on je dodao da ga posebno brine to što većina tih dostavljača nema ni jedno svetlo na biciklama koje koriste za dostavu noću i zamolio firme koje rade dostave da obezbede svoje radnike i da ih ne ugoržavaju.