NEMA PORODIČNIH TAJNI KADA VAM NESTANE DETE! Jurić do detalja OBJASNIO kako izgleda policijsko ispitivanje roditelja

Potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora koja je nestala pre sedam dana dok je bila u društvu svoje majke Ivane i trogodišnjeg brata na imanju u Banjskom polju i dalje je u toku, a Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu opisao je kako izgleda policijsko ispitivanje kada nestane dete.

Podsetimo, devojčica Danka Ilić (2) iz Bora nestala je pre sedam dana kada je bila u društvu trudne majke Ivane i trogodišnjeg brata na porodičnom imanju u Banjskom polju. Naime, devojčica je u trenutku nestanka na sebi imala maslinasto zelenu jaknicu, ljubičaste pantalone, crne patike i kosu vezanu u repić. Za devojčicom Dankom Ilić raspisana je žuta Interpol poternica.

Igor Jurić gostujući sinoć u emisiji Hit tvit prisetio se bolnih dana neizvesnosti kada je njegova ćerka Tijana Jurić (15) nestala u Bajmoku kada je bila kod babe i dede tog jula 2014. godine.

- Moje dete se tražilo 12 dana, a 13 je pronađena. Vrlo dobro znam kroz šta prolazi ova porodica i cela situacija mi veoma teško pada. Razumem i to što danima nema nikakve nove informacije, jer ni mi prvih 10 dana nismo nikakvu informaciju, nikakav trag. Nije bilo traga, a potom ni rešenja. Međutim kada se došlo do traga usledio je i pronalazak - rekao je Jurić, a potom nastavio:

- Slučaj male Danke je komplikovan i specifičan. Kada su u pitanju nestala deca moramo biti spremni na svaki ishod iako možda to ne želimo. Ma koliko god nam bilo teško. Kada je naše dete nestalo, postali smo prvi osumnjičeni za to. Jeste bilo neprijatno, ali morate sa tim da se nosite. Naime, mi smo se tada susreli sa lokalnom policijom koja nije bila toliko stručna, ali kada su došli stručnjaci iz Beograda, Tijanina majka i ja smo tada rekli "oni ljudi će je naći." Usledio je niz razgovora sa tim ljudima, analizirali su svaki naš treptaj, sve je bilo profesionalno. Proveravali su činjenice o kojima smo pričali, ali mi nismo išli na poligraf, već nam je samo uzet DNK - naveo je sinoć Jurić:

- Proveravali su da li govorimo istinu, kada vam nestane dete nema porodičnih tajni, nema toga. Mora da se govori istina. Znate kako, niko od nas se ne sprema na situaciju da mu dete nestane.

Kako je potom dodao Jurić, nada se da postoji tračak nade da je Danka Ilić živa.

- Imam tračak nade da je dete živo, ali pošto sam u ovoj tematici odavno i imamo mnogo slučajeva nestalih maloletika samo čudo može da se dogodi, ali mislim da su šanse izuzetno male - rekao je između ostalog Igor Jurić.

- Tijana je dala svoj život za ovaj sistem, promenjen je i zakon. Mnogo dece je dalo svoj život, kako bi se mi osećali dobro i sigurno. Ovaj sistem je moj život. Sistem "Pronađi me" je višestruko dobra stav i ne smemo sada odustati. Kada je naša Tijana nestala mnogo ljudi nas je pitalo kako da nam pomogne, ali mi nismo znali šta da im kažemo. Sada pomoću platforme "Pronađi me" mnogi mogu da pomognu i svojim informacijama doprinesu da se dođe do nekog traga ili čak pronalaska. Snimak koji je prosleđen policiji došao je od čoveka koji se prvo javio sistemu "Pronađi me".

MUP radi ozbiljan posao Radiša Rosić, bivši načelnik u BIA u pomenutoj emisiji istakao je "da je MUP Srbije do sada uradio sve kako bi se devojčica pronašla." - Kada vidimo da na terenu ima toliko pripadnika MUP-a Srbije, specijalaca, načelnika, pripadnika kriminalističke policije, pa i prisustvo samog ministra jasno vam je da se reč o ozbiljnom i posvećenom operativnom radu na terenu. Sistem kojim radi MUP ide po principu sistema eliminacije, detaljna pretraga terena, pa ukoliko se tu ništa nije našlo, idemo dalje. Vidi se da su timovi organizoavni do kraja, toliko pripadnika na jednom mestu i da svi rade svoj posao i da sve dobro funkcioniše daje veliku nadu - naveo je Rosić gostujući sinoć na Hit tvitu. - Ja kao građanin, a potom i kao deo te službe, veoma sam zadovoljan onim što vidim. Što se tiče snimka tu ću se suzdržati jer mora biti dobro pogledan od tima koji se bavi antropološkim veštačenjem kako bi se utvrdilo da li je ta devojčica nestala Danka Ilić. Takođe, što se tiče prelaska granice to može da se uradi i legalno ukoliko imaju dokumenta i ilegalno jer imamo i tih alternativnih prelaza, iako se granična policija jako dobro bori protiv toga. Kako je potom Rodić objasnio jako je veliki broj nestalih u Srbiji tokom jedne godine. - Godišnje se prijavi oko 1.000 nestanaka, od kojih su 38 odsto stariji građani, a sve ostalo su deca i maloletnici - rekao je Rosić u Hit tvitu, a potom dodao šta misli da se dogodilo devojčici Danki Ilić za kojom se traga sedam dana. - Lično, ne bi isključio mogućnost da se njeno telo pronađe i da na kraju to bude nesrećni slučaj. To mislim iako imamo ovaj snimak na kome se vidi dete koje podseća na nju.

