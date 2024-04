VULKANIZERI IMAJU PUNE RUKE POSLA: Sve je više vozača koji dolaze da zamene gume, a ovo je minimalna cena (VIDEO)

Vulkanizer Dušan Petković kaže da vulkanizeri ovih dana imaju dosta posla.

- Ljudi su počeli ranije da dolaze da bi sačuvali svoje zimske gume, koje se na ovim temperaturama troši više, nego što je to ubičajeno - rekao je Petković.

Kako kaže, sad je to i zakonski dozvoljeno da se menjeju, tako da se očekuje još veća navalu.

- Ne može da se kaže da su se iztrošile. To je mali, da kažem, period koj je protekao, ali je svakako vreme da se sada gume zamene, je vo imamo temperature 30 stepeni i to ne samo zbog potrošnje guma, nego i zbog ostalih stvari koje su bitne, to je trag kočenja, to je upravljivost vozila... - objasnio je Petković.

On je objasnio da gume koje su odradile svoj životni vek treba zameniti.

Petković je rekao da cena zavisi od veličine gume - početna je 600 dinara po točku.

