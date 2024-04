UDARNO! SVE NOVE INFORMACIJE UKAZUJU NA TO DA JE DETE PREVEZENO PREKO GRANICE: Ova 3 podatka ključna u istrazi nestanka Danke Ilić

U istrazi o nestanku Danke Ilić (2) iz Bora, koja je poslednji put viđena 26. marta u Banjskom polju na imanju svog dede, juče su se pojavili novi tragovi koji, prema nezvaničnim saznanjima, idu u prilog sumnjama da je devojčica prebačena preko granice.

Naime, juče su pristigli prvi rezultati veštačenja telefona Dankine majke Ivane, koja je poslednja videla devojčicu i iz čijeg vidokruga je ona nestala.

- Navodno, postoje indicije koje ukazuju na to da je sa majčinog telefona na guglu pretraživan granični prelaz između Srbije i Rumunije, odnosno prelaz Kladovo-Turnu-Severin. Pored toga, navodno je guglano i koje su zaprećene kazne za određeno krivično delo - kaže nam izvor i dodaje da pored toga, postoje i informacije da je na dan nestanka male Danke na graničnom prelazu sa Rumunijom snimljen automobil u kom je bilo dete nalik nestaloj devojčici.

- Pregledanjem kamera sa graničnog prelaza Kladovo-Turnu-Severin, policija je navodno došla do zaključka da su prelaz između Rumunije i Srbije prešle dve žene - nezvanične su informacija iz izvora upućenih u istragu.

Kako se dalje saznaje, interesantno je da dve žene koje su snimljene na graničnom prelazu liče na žene koje su u subotu uveče snimljene u Beču sa dvojčicom koja neodoljivo podseća na Danku Ilić.

- Pregledanjem snimaka sa kamera utvrđeno je da su bar dva automobila prošla granični prelaz i da su u njima bile osobe koje liče na ženske osobe sa snimka iz Beča, a za koje je građanin koji je snimak i napravio telefonom, naveo da su komunicirale na rumunskom jeziku - saznaje se.

Izvor kaže da ima indicija koje ukazuju na to da su u nestanak Danke Ilić upletene rumunske državljanke.

- Istraga je kompleksna, kockice se polako sklapaju. Za sada ima određenih novih tragova koji idu u prilog tome da je dete oteto. Dalji rad se svakako nastavlja - objašnjava nam izvor.

Prema rečima majora policije u Upravi kriminalističke policije, Bojane Otović Pjanović, koja na terenu rukovodi potragom za Dankom Ilić, sada su svi osumnjičeni i nijedna opcija se ne isključuje iz istrage.

- Što se mene tiče sada su osumnjičleni svi. Mi ništa ne isključujemo, u ovom trenutku istraga je i te kako dinamična i opsežna, radi se veliki broj provera, svaka, pa i najmanja indicija ili podozrenje da se neko lice može dovesti u vezu, proverava se - rekla je Otović Pjanović juče gostujući na Javni servis i istakla da se svi nadaju da će ishod biti pozitivan.

Izvori kažu i da su stručnjaci obavili veštačenje snimka koji je policiji dostavio Srbin iz Beča, a prema nezvaničnim saznanjima, poklapanje je visokoprocentno.

I sudski veštak dr Ljubiša Božić kaže da, iako je snimak lošeg kvaliteta, sa sigurnišću može da se utvrdi da li je to Danka, i to uporednim veštačenjem. Snimak se, kako nam je objasnio, upoređuje sa fotografijama devojčice i detaljno se gledaju sve fizičke karakteristike.

- Uporedna veštačenja uglavnom rade dve osobe, jedan koja tehnički izvlači i poredi svaki frejm, odnosno zaustavljeni kadar koji bi najviše odgovarao fotografiji devojčice, i druga koja radi poređenja - kaše dr Božić:

- Svaki detalj je važan, i bez obzira na kvalitet snimka, sa sigurnošću se može utvrditi da li je to ona. Porede se crte lica, izgled čela, usne, ušne školjke, nepravilnosti, nos, oblik glave, sve što je jedinstveno.

Oglasila se majka Danke Ilić

Meni je najteže, odgovorićemo na sve nebuloze kad nam se dete vrati Ivana Ilić, majka nestale Danke, oglasila se juče nakon što je objavljena informacija o rezultatima veštačenja njenog telefona, koji joj je policija ranije oduzela. Ona je naglasila da je većina informacija "nebuloza", a da će suprug i ona o svemu detaljno govoriti za medije tek kada se potraga za detetom završi. - Čekamo da se sve ovo završi, nadamo se najboljem, a onda ćemo se suprug i ja oglasiti javno i odgovoriti na sve uvrede, prozivke i nebuloze. Zato se mi ne oglašavamo. Bole me sve te spekulacije, bacanje krivice na mene i supruga - rekla je Ivana i osvrnula se na veštačenje njenog telefona koje je, navodno, pokazalo da je pretraživala granični prelaz i guglala o kaznama za krivična dela. - Telefon je bio na veštačenju, samo ću to reći. Da je tako, ja ne bih bila majka koja traži svoje dete, moj status bi bio drugačiji. Samo da se Danka vrati živa i zdrava, a onda ćemo o svemu progovoriti - rekla je ona za medije. Kako je objasnila, ne bi smela da komentariše snimak iz Beča da ne ugrozi istragu. - Snimak sam pogledala, ali zbog toka istrage ne smem da komentarišem. Policiji svaka čast, ljudi ne spavaju, danonoćno traže. Nadam se da ćemo što pre zagrliti naše dete - navodi Ivana: - Meni je najteže, ja sam je rodila. Mnogo mi je teško, razumite me, ne želim da se oglašavam dok se moje dete ne vrati kući.