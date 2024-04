OBLACI I KIŠA: Posle podne pretežno SUNČANO, najviša dnevna 22 stepeni

U Beogradu u četvrtak pre podne umereno do pretežno oblačno

U Srbiji u četvrtak pre podne umereno do pretežno oblačno, ponegde na zapadu i sa slabom i kratkotrajnom kišom. Sredinom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, pa će posle podne biti pretežno sunčano.

Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3°C na jugu do 12°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 22°C.

U Beogradu u četvrtak pre podne umereno do pretežno oblačno. Sredinom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, pa će posle podne biti pretežno sunčano.

Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 12°C, maksimalna dnevna 21°C.

Autor: