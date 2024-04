POREMEĆAJ U SPAVANJU MOŽE SKRIVATI OZBILJNIJE PROBLEME - Neurohirurg savetuje kako da ih prepoznate na vreme i sebi poboljšate SAN (VIDEO)

Neurohirurg prof. dr Branko Đurović, rekao je za Novo jutro TV PINK da čarobnih tableta za dobar san nema, ali da možemo sebi pomoći određenim metodama kako bi imali bolji i kvalitetniji san.

Komentarišući prolećni umor i promenu vremena pomeranjem sata, Đurović je rekao da dnevna svetlost aktivira određene receptore, koji idu do središnjeg dela mozga, a zatim se tu luči neurotransmiter koji čini da budemo budni i da možemo da funkcionišemo u budnom stanju.

- Ukoliko ipak, dođe do velike količine tog neurotramsitera (oreksin) a ipak je došla noć, kada treba da je mala koncentracija istog kako bi mogli da spavamo, dolazi do poremećaja u spavanju - rekao je Đurović.

Kako kaže, čarobnih tableta nema, a ako nesanica postoji zavisi da li je primarna ili sekundarna, ona koja je nastala zbog nekih drugih zdravstvenih problema.

- Mozak traži uslovne reflekse, on traži da idemo na spavanje uvek u određeno vreme i to pre ponoći, to je kvalitetnije spavanje od bilo kog dnevnog spavanja. Nekoliko sati, najmanje tri sata pre odlaska u krevet, nema večere, kafe i alkohola, nema povećane fizičke aktivnosti - rekao je doktor.

Kako kaže, ako se probudimo u najdubljoj rem fazi onda se sećamo šta sanjamo, ali ako se ne probudimo u toj fazi, onda se ne sećamo.

- Mozak je lenj organ, ono što ga naviknete, on se grčevito bori da tako i nastavi. Što nikako nije jednostavno. Najbitnije i najbolje je izboriti se da se promene navike - rekao je Đurović.

Kada nam se ne spava, a znamo da moramo rano da ustanemo, najbitnije je da napravimo novu rutinu i prepoznamo šta je ono što nama lično prija.

Autor: