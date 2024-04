'POMOĆI ĆEMO I OSTALOJ DECI' Majka malog Lava koji je prvi primio LEK ZA SMA se zahvalila predsedniku Vučiću!

Sonja, majka malog Lava Teodorovića koji boluje od SMA i koji je prva beba koja je dobila najskuplju terapiju u Srbiji, zahvalila se večeras predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na pomoći i istakla da se uvek vodila čistim roditeljskim srcem, i da je verovala da će ishod biti kakav je bio.

"Neizmerno sam zahvalna predsedniku države i svima koji su pomogli. Volela bih da iskoristim ovu priliku da mu se od srca zahvalim na ovoj podršci, i da mu se zahvalim što je takav čovek kakav jeste. Trudimo se da dostignemo svoj cilj, a Lav je tu da nas nadahnjuje", istakla je Sonja.

Predsednik Vučić je rekao da niko ne treba njemu da se zahvaljuje, već građanima Srbije koji su uspeli i umeli da izdvoje dovoljno novca.

- Pratili smo slučaj malog Lava. I naravno, kada se bavite politikom imate odbrambene mehanizme. I svuda vidite neku politiku. Ali je toliko anđeoski lep mali Lav da prosto morate da kažete zaustavi sve priče, i pomagajte brzo. Tek smo posle doneli odluku za svu decu. Tada sam pozvao porodicu Teodorović, oni su se iznenadili, i ja sam pitao koliko to košta. Kada su rekli cifru, što je stvarno mnogo novca, ja sam rekao mi ćemo to učiniti. Onda sam pričao sa Sinišom, pa je on rekao da neće moći za sve. A ja sam rekao da mora za svu decu. To je oko 1.600.000 evra, pa puta u tom trenutku 38, pa onda 70 dece. To dođe na 100.000.000 evra - rekao je predsednik.

Kaže da su Sonja i njen suprug divni ljudi, koji su sve dali za svoje dete.

- To je toliko dirljivo i lepo, i ja kada sam čuo malog Lava tamo negde u pozadini... Ponekad imate priliku da ljudima saopštite lepe vesti. Najčešće služite da saopštite loše vesti, ali lepo je kada možete da kažete nekome nešto lepo - rekao je Vučić.