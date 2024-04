VESIĆ OBJAVIO SNIMAK DUNAVSKOG KORIDORA: Završava se nova traka brze saobraćajnice od auto-puta Beograd - Niš do Požarevca

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na svom Fejsbuku podelio je kako Dunavski koridor izgleda danas.

- Dunavski koridor danas. Završava se nova traka brze saobraćajnice od auto-puta Beograd - Niš do Požarevca. Saobraćaj se prebacuje na novi traku i počinjemo rekonstrukciju postojeće trake. Do kraja ove godine biće završen deo Dunavskog koridora do Požarevca i dodatnih 11 km koje spajaju Golubac i Veliko Gradište. Dunavski koridor, svih 67.49 km, biće završen do kraja septembra sledeće godine. To je godinu i po dana pre roka.Već projektujemo nastavak Golubac - Donji Milanovac - Brza Palanka - Kladovo - Negotin. I to je tako… - stakao je Vesić.