DEVOJČICA SE ČUDNO PONAŠALA TOKOM IGRANJA, a onda je otkrivena JEZIVA ISTINA: Tata, to nama vaspitačica radi u vrtiću

Dve vaspitačice iz vrtića u Aleksadropolisu su pod istragom zbog sumnje da su najmanje jedno dete zaključavale u ostavu bez svetla po kazni.

Istraga je otpočela nakon što je otac trogodišnje devojčice izneo šokantne tvrdnje da je njegovo dete zlostavljanju u vrtiću.

Otac se obratio nadležnima nakon što je njegova ćerkica počela čudno da se ponaša tokom igre.

On se igrao sa ćerkicom kada je devojčica uzela lutku, počela da viče na nju, a potom je lutku gurnula u špajz i isključla svetlo. Kada ju je upitao zašto je to uradila i gde je videla da se to tako radi, devojčica je odmah odgovorila: "Tata, to nama vaspitačica radi u vrtiću".

Jedna od vaspitačica je priznala da je koristila ostavu u sobi da "smiri nemirnu decu", te je uputila pisano izvinjenje roditeljima.

Majka devojčice uz pomoć koje je otkriven slučaj ispričala je kako je vaspitačica rekla da je primenjivala taj sistem kažnjavanja nemirne dece, ali da "deca nisu bila zatvorena u mračnoj ostavi duže od dva, tri minuta".

"Tada su nama neke stvari postale jasne. Moje dete, koje nije plašljivo, poslednjih dva, tri meseca, kad god bi pao mrak, počelo je da se boji. Tražilo bi od nas da upalimo svetlo. Dete se budilo tokom noći i govorilo da neće u vrtić", tvrdi majka.

Majka kaže da je vaspitačica rekla da je nemirnu decu tako "smirivala".

"Ona je smenjena, a naša deca su prebačena u druge grupe. Očekujemo da zaposle dve nove vaspitačice".

Zamenik gradonačelnika Aleksandropolis Ilijas Dasteridis rekao je da se grad kategorički protivi takvoj praksi.

"To nije u skladu sa ulogom edukacije i vaspitanja, a kamoli u slučajevima kada su u pitanju deca mlađa od tri godine. Sve se sada radi po zakonu. Vaspitačica je priznala delo, njeno pisano izvinjenje je stiglo i na adresu direktora vrtića, gradonačelnika i u moj kabinet. U pismu je istakla da su neka deca pozitivno reagovala na njenu taktiku... Sada intenzivno radimo na zapošljavanju novog osoblja", rekao je Dasteridis.

Gradonačelnik je rekao da je pet porodica, čija deca su išla u vrtić, podnelo tužbu zbog sličnog ponašanja prema njihovoj deci.