MILAN SOKOLOVIĆ SE VRATIO IZ SAD: Samo zlonamerni ne vide koliko se Srbija promenila (FOTO)

Tokom decenija, Srbija je bila zemlja iz koje su mnogi odlazili u potrazi za boljim životom, prvenstveno zbog egzistencijalnih razloga. Međutim, u poslednjih nekoliko godina, primetan je trend povratka.

Na to nam je prvi put ukazalo istraživanje Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, koje je pronašlo da je u periodu od 2015. do 2019. godine Srbija zabeležila neto priliv od 90 hiljada mladih visokostručnih ljudi, što se kosi sa uobičajenim navodima o „odlivu mozgova” iz Srbije. Milan Sokolović, rođen u SAD, odlučio je 2024. godine da se sa porodicom vrati i nastavi život u Srbiji. Osnovao je sopstveni biznis i uveren je da je donošenje odluke o povratku bilo ispravno.

O svom iskustvu i životu u Beogradu govori, ističući promene koje su ga naveli na ovaj korak.

-Nije bila laka, posebno zbog činjenice da smo žena i ja rođeni u SAD. Najvažnije je da danas smo sigurni da smo ispravnu odluku doneli. Dugo smo razmišljali, konsultovali se sa prijateljima i na kraju presekli da svoju budućnost vežemo za Srbiju. Da me ne shvatite pogrešno, imali smo veoma lep život u Čikagu i Majamiju, ali nakon što smo dobili dete, počeli smo da se preispitujemo da li bi bilo bolje da živimo u Srbiji. Kada živite i radite u Americi, ne ostaje vam mnogo vremena koje možete da provedete sa porodicom i prijateljima. Svaki dan vam je isti. Probudite se jako rano da biste stigli do posla, kući se vraćate jako kasno i dešavalo se da čak ne stignem da vidim sina pre nego što uveče zaspi. U Srbiji to nije tako i Srbija nije onakva zemlja kakva je bila u vreme kada se moj otac uputio u Ameriku, što mogu da kažem i u slučaju Amerike.

U kom smislu?

-Promenile su se i Amerika, a bogami mnogo su se promenile i u Srbiji. Ako hoćemo da budemo iskreni i realni, Srbija je nekada bila zemlja iz koje su ljudi imali razloga da odu i traže svoju sreću na nekom drugom mestu. To se promenilo. Danas imate priliku da u Srbiji radite, da lepo zaradite i da za mnogo manje novca svojoj porodici obezbedite kvalitetan život. To je velika prednost Srbije u odnosu na mnoge druge zemlje. I tako sam ja prelomio. Bila je to racionalno doneta odluka.

Šta se promenilo?

-Život. On je mnogo manje neizvestan nego što je bio pre 10 ili 20 godina. Nekada su ljudi u Srbiji gledali kako da skrpe kraj sa krajem, a danas se jasno vidi da je Srbija stabilna zemlja koja se veoma, veoma brzo razvija i napreduje. Samo pogledajte oko sebe i sve ćete videti.

Šta vi vidite oko sebe?

-Samo zlonameran čovek može da kaže da je ovo ista zemlja kao pre 10 godina. Pogledajte samo Beograd. Kao neko ko je živeo u Beogradu, uvek bih sa sobom nosio slike oronulih fasada, ulica koje decenijama nisu renovirane, a pogledajte kako sada izgleda. Beograd teško možete da prepoznate. Koliko toga je izgrađeno i urađeno. Kako nam izgledaju trgovi i ulice. Nastali su potpuno novi, moderni delovi grada. Novi Beograd je nekada bio mesto gde se samo spavalo, a danas je poslovni centar grada. Pogledajte samo Bulevar Milutina Milankovića, najmodernije zgrade, sedišta svetskih kompanija. Time treba da se ponosimo. Beograd na vodi je posebna priča...

Kada već pominjete Beograd na vodi, verujem da znate koliko je bilo otpora ovom projektu...

-I šta se na kraju desilo? Dobili smo najmoderniji deo grada. Upravo ono što je nedostajalo Beogradu. Ne razumem ovaj „rat“ koji pojedinci vode protiv visokih zgrada. Da li je moguće da neko može da bude protiv nečega što je tako lepo uređeno? Čitao sam u Americi da će neki čak da ga ruše samo ako dođu na vlast. Pa zamislite da u trci za gradonačelnika Čikaga neki kandidat izjavi da će srušiti nešto što je izgrađeno. To je nezamislivo. U svakom društvu imate one koji su protiv svega, pa na kraju krajeva, ljudi su u prošlosti vodili rat protiv izgradnje železnice, ali nisu uspeli da zaustave njen razvoj. Pre neki dan sam sa porodicom otišao do Novog Sada vozom. Supruga i ja smo hteli da odvedemo sina... Danas u Novi Sad iz Beograda stižete za pola sata, a nekada nismo imali ni autoput koji je povezivao ova dva grada.

Kako biste uporedili bezbednost života u Srbiji sa bezbednošću u SAD ili drugim zemljama Evrope, posebno kada je reč o deci?

-To su stvari koje se ne mogu uporediti. Nema tog dela Beograda u koji bih savetovao nekom strancu da ne ide jer nije bezbedno. To nije slučaj u SAD. Samo pogledajte igrališta i sportske terene. Srbija je zemlja gde roditelji još uvek mogu bezbrižno da puste decu na igrališta. Tereni za fudbal i košarku su puni dece koja se igraju i druže. To je jedan od razloga zašto smo odlučili da se vratimo i svom detetu pružimo detinjstvo kakvo smo i sami imali.

U Srbiji se pokrenuli sopstveni biznis. Kakvo vam je iskustvo?

-Pokrenuo sam logističku kompaniju i trenutno upravljamo sa oko 20 kamiona, pružajući usluge veoma širokom broju klijenata. Ovo iskustvo je bilo izuzetno izazovno, ali i veoma zadovoljavajuće. Uspeli smo da izgradimo stabilan posao koji se kontinuirano razvija i raste. Rad u logističkom sektoru zahteva mnogo planiranja i organizacije, ali pruža i priliku da se ostvari značajan uticaj na tržištu. Sve u svemu, veoma sam zadovoljan svojom odlukom da pokrenem ovaj biznis u Srbiji.

Šta biste poručili ljudima koji razmišljaju o povratku u Srbiju?

-Poručio bih im da je pravo vreme da se vrate u svoju zemlju zato što Srbija se veoma brzo razvija i napreduje. Upravo takve zemlje su velika šansa za uspehom. Život je ovde prijatan, a ako tražite kvalitetan porodičan život okružen ljudima koje volite, onda je Srbija pravo mesto za vas. Osim toga, Srbija nudi izvanredne mogućnosti za pokretanje i razvoj biznisa, što sam i sam iskusio pokretanjem sopstvene logističke kompanije.

