ŠOK NAJAVA RHMZ-A! Evo do kog datuma će biti letnje temperature u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se rano jutros i saopštio do kog datuma će biti letnje temperature u Srbiji.

Kako navode, do sredine aprila (15.04.) vreme će biti pretežno sunčano i toplo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Danas, 08. aprila i sutra, 09. aprila, u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 28 do 31 stepen.

U petak, 12. aprila, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak.

Meteorolozi: Znatno toplije leto

- Može se reći da je velika verovatnoća da oborimo još neki dnevni maksimum temperature u prvoj polovini aprila. Količina padavina će u istom periodu biti vrlo mala - lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u četvrtak, a u petak tek ponegde na severoistoku zemlje. Zatim će do 11. aprila u svim krajevima Srbije biti suvo uz dosta sunčanih perioda - rekao je prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda. - Novi frontalni sistem na početku druge dekade meseca, osim pada temperature, neće usloviti znatne padavine. Pred nama je mnogo topliji april u odnosu na 2023, a imaće i manje padavina.

Nikolić kaže da se nastavlja period s temperaturama iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Prema dugoročnoj prognozi, očekuje nas i topliji maj, ali s količinom padavina većom od proseka.

- Srednja maksimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 25 stepeni, uz ukupno 10-14 letnjih dana u nižim predelima. Mesečna količina padavina iznosiće od 70 do 100 mm, a na planinama od 90 do 130 mm, lokalno i više usled češćih pljuskovitih padavina. Broj dana s padavinama u maju biće od 14 do 22, a u brdsko-planinskim predelima, naročito na jugu i jugozapadu Srbije, od 22 do 25.

Klimatolog Vladimir Đurđević rekao je za medije da su kod nas leta postala znatno toplija nego što su bila pre 30-40 godina.

- Mi kao region jugoistočne Evrope imamo rekordno visok porast letnjih temperatura zbog globalnog zagrevanja i našeg geografskog položaja i premeštanja vazdušnih masa. Globalni smo rekorderi i za svako leto koje je pred nama ogromne su šanse da bude toplije od onoga na šta smo navikli u prethodnim decenijama. Šanse da će ovo leto biti znatno toplije su 70 odsto.

Autor: