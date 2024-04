VESIĆ: Građevinska dozvola za prvu deonicu sektora C OBILAZNICE OKO BEOGRADA u oktobru ove godine!

Sastanak u Saobraćajnom institutu CIP @sicip.rs koji projektuje “sektor C” obilaznice oko Beograda, obavestio je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, objavivši slike sa istog.

- “Sektor C” je najzahtevniji sektor obilaznice jer se gradi drumska i železnička obilaznica kao i železničko - drumski most dužine skoro dva kilometra preko Dunava kod Vinče. Za prvu deonicu “sektora C” obilaznice oko Beograda od petlje Bubanj Potok do petlje Boleč biće izdata građevinska dozvola u oktobru ove godine. Sredinom naredne godine imaćemo građevinsku dozvolu za drumsko - železnički most preko Dunava kod Vinče, a potom i za ostatak trase.

I to je tako… - istakao je Vesić.

