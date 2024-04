Muftija: Da proživimo bajramske dane u miru i ljubavi zajedno sa komšijama

Muftija beogradske islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić pozvao je danas sve muslimane Srbije da prožive bajramske dane u miru i u ljubavi, zajedno sa svojim komšijama i da se zajedno svi druže na bajramskim soframa uz božiju pomoć.

- Danas je poslednji dan ramazanskog posta ove godine, večerašnjim zalaskom sunca započinje sledeći, deseti lunarni mesec Hidžretske godine i prvi ševal Ramazanskog Bajrama, Bajrama koji dolazi nakon posta - poručio je muftija u Bajrakli džamiji uoči Ramazanskog Bajrama, kojim muslimani u Srbiji i širom sveta u naredna tri dana obeležavaju taj važan praznik.

Početak Ramazanskog Bajrama koji je jedan od dva najvažnija praznika u islamskom kalendaru označava i početak širenja radosti i sreće u porodici.

Ramazan je kako kaže, bio prilika da dragog Boga molimo da primi naše molitve, obrede, dobročine, da nam oprosti zločine svih vrsta - od njablažih do onih najtežih.

Podsetio je da Bajram dolazi nakon posta i naglasio da završetkom Ramazana ne prestaje post.

- Posti se sedmično makar dva dana, a u sledećem mesecu posti se sve ukupno šest dana, kako je to činio vesnik pečatnik Muhamed - poručio je muftija i nalgasio da je to upravo no što se traži kao post u sledećem mesecu.

Dodao je da džamije, bogomolje nisu zatvorene i neće prestati molitve, ako je Ramazan kao mesec okončao.

- Naša srca neće prestati Boga da spominju, Bogu da se kaju, vraćaju, od Boga samoga da tražimo. Bogu ne pridružujemo nikoga, sam Bog jeste Bog, sam on, niko drugi. Nikoga mu ne poistovećujemo, ne pridružujemo, samom njemu pripadamo. To je poruka predanosti bogu u vere koja se zove predanost bogu na arapskom, kako se to na arapskom kaže Islam - Bogu predanost, samom bogu predanost - naveo je muftija.

Muftija je naglasio da mi samom bogu pripadamo, iako obično kažemo pripadamo kao muslimani toj veri.

- Ne, vera je vera, vera je kao i mi stvorenje, a sam bog jeste stvoritelj i samom bogu se pripada. Molimo te, sami bože jedini gospodaru svega da nam sačuvaš u srcima mir i da sačuvaš u srcima našim svest o tebi jednom jedinom gospodarom, dobru volju prema svim ljudima bez obzira na versku određenost, da nam takođe sačuvaš mir i blagostajne i blagostanje u našoj zemlji - rekao je muftija.