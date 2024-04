VAŽNO ZA SVE MLADE! Vakcinu protiv HPV virusa mogu da prime i stariji - EVO koja je granica!

Humani papiloma virus se prenosi s čoveka na čoveka, najčešće putem kontakta, direktnog dodira kože na kožu, sluzokože na sluzokožu, ili u direktnom kontaktu među ljudima.

Uvođenje besplatne vakcinacije studenata do 26 godina protiv HPV virusa označava važan korak u javnom zdravstvu, pružajući priliku mladima da zaštite svoje zdravlje od ove opasne infekcije.

Ova inicijativa postavlja pitanja o promeni granice za primanje vakcine, sa dosadašnjih 19 godina, na sadašnjih 26 godina. Osim toga, važno je istražiti koje specifične sojeve HPV virusa vakcina štiti i da li je moguće da je prime i oni mladi koji su već stupili u intimne odnose.

O svemu ovome govorila je dr Anja Pikula.



- Devetovalentna vakcina je najbolja i jedina moguća opcija koja se primenjuje u svim delovima sveta, a koja je smanjila pojavu karcinoma materice i drugih karcinoma uzrokovanih visoko onkogenim virusima humanog papiloma virusa na minimum. Istu vakcinu primaju dečaci i devojčice, i ista se vakcina koristi u svim zemljama sveta koje sprovode vakcinaciju i imaju je u svom kalendaru imunizacije - objašnjava dr Pikula, dodajući kome se preporučuje vakcinacija.

- Ovo vreme tranzicije je iznedrilo neke antivakserske pokrete koji su znatno doprineli širenju sumnje među roditeljima u vezi sa vakcinama. Vakcine su, po mom uverenju, najjače oružje čovečanstva i doprinele su iskorenjivanju mnogih bolesti. Vakcine i antibiotici su produžili očekivano trajanje života ljudi, koje se sada procenjuje između 80 i 85 godina.

Od kojih sojeva štiti ova vakcina

- Humani papiloma virus se prenosi s čoveka na čoveka, najčešće putem kontakta, direktnog dodira kože na kožu, sluzokože na sluzokožu, ili u direktnom kontaktu među ljudima. Ova vakcina štiti od dva soja virusa koji imaju nizak onkogeni potencijal, što znači da imaju sposobnost da delimično integrišu svoj genetski materijal u DNK naših ćelija, što može da dovede do transformacije zaražene ćelije u potencijalno malignu - kaže doktorka i dodaje:

- Dodatno, vakcina pruža zaštitu od dva soja virusa koji, iako imaju nizak onkogeni potencijal, izazivaju široko rasprostranjeno oboljenje, naročito među mladom populacijom koja stupila u seksualne odnose. Ovi sojevi izazivaju pojavu virusnih bradavica, poznatih kao humane papilome, na genitalijama - tipovi 6 i 11. Ova infekcija može biti vrlo neprijatna i zahtevati specifičan tretman, obično hirurški.Vakcina takođe štiti od sedam najonkogenijih sojeva virusa koji su se pokazali širom sveta. Prema podacima iz 16 hiljada studija objavljenih tokom proteklih 18 godina, od sedam najonkogenijih tipova virusa koji su povezani s najvišim rizikom od karcinoma, praktično su prisutni u svakom invazivnom karcinomu grlića materice kod žena tipovi 16 i 18, a tu su i tipovi 31, 33, 45, 52 i 58.

Vakcinacija kod muškaraca - Kod muškaraca, ova vakcina pruža zaštitu od nekoliko vrsta karcinoma koji se javljaju na epitelima sličnim epitelima ženskog reproduktivnog trakta. To uključuje karcinome penisa, anusa, kao i karcinome vagine, vulve i orofaringealne regije. Tipovi 16, 18 i 45 su često prisutni u operativnom materijalu karcinoma usne duplje i krajnika, dok karcinom baze jezika, koji je teško lečiti, takođe može biti izazvan ovim virusima. Takve operacije su često komplikovane, a rekonstrukcija je izuzetno zahtevna.

Pomeranje granice sa 19 na 26 godina

- Vakcina je registrovana 2014. godine za uzrast od 9 godina pa naviše. U zapadnim zemljama, granica je postavljena na 26 godina, što je sasvim prihvatljivo za primenu i kod nas. Vakcine se istovremeno primenjuju i ispituju. Kod nas je država, pre dve nepune godine, propisala da ova vakcina postane preporučena i besplatna za vakcinaciju mladih od 9 do 19 godina u Domovima zdravlja. Do navršenih 15 godina primaju se dve doze, a nakon 15 godina primaju se tri doze.Pokazalo se da imunogenost vakcine se postiže posle tri meseca i traje decenijama", kaže dr. Pikula objašnjavajući razloge za postavljanje granice na 26 godina.

- Upoređivanjem raznih parametara koji se koriste za kontrolu delovanja vakcine, utvrđeno je da do 26. godine, vakcina pruža prevenciju u 98% slučajeva premalignih i malignih promena koje mogu izazvati virusi. To ne znači da osobe starije od 38 godina ne mogu primiti vakcinu. Prema nekim podacima iznetim na kongresima o ovom virusu, preporučuje se da sve žene koje su imale neku predkancerogenu leziju izazvanu virusom ili su imale promene koje su hirurški odstranjene, prime prvu dozu vakcine u roku od 30 dana, a trebalo bi da prime i dve do tri doze", zaključila je dr Pikula.