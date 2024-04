POGLEDAJTE LOGO NAJVEĆEG SPORTSKOG TAKMIČENJA U ISTORIJI SRBIJE: Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima stiže u Beograd! (FOTO)

Otkriven je logo za najveće sportsko takmičenje ikada organizovano u našoj zemlji - Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima!

Ovaj veličanstveni spektakl će se održati od 10. juna do 6. jula ove godine u Beogradu, pretvarajući ovog leta našu prestonicu u epicentar evropskih sportskih dešavanja.

Ova multisportska manifestacija obuhvata dva takmičenja - Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima, na kojem će se takmičiti profesionalci i Masters prvenstvo, na kojem će se nadmetati veterani.

Na ukupno devet evropskih prvenstava u pet različitih vodenih sportova, uključujući vaterpolo, plivanje, plivanje na otvorenim vodama, sinhrono plivanje i skokove u vodu, ovaj događaj će ugostiti preko 7000 vrhunskih sportista i veterana iz 41 evropske zemlje.

Beograd će biti domaćin na pet lokacija širom grada, uključujući bazene Milan Gale Muškatirović (25. maj), Tašmajdan, 11. april i Košutnjak, kao i Adu Ciganliju.

Two months to go 🤩



European Aquatics and the Serbian Swimming Federation are excited to reveal the official European Aquatics Championships Belgrade 2024 logo as well as the logo for the European Aquatics Masters Championships 🇷🇸



See you in June, Belgrade!#EACBelgrade2024