'TO SE KOD NAS NE GOVORI, OSTALA SAM U ŠOKU' - Žena sa prostora bivše Jugoslavije objavila šta je doživela u Austriji i zapalila društvene mreže

Objava jedne žene poreklom sa prostora bivše Jugoslavije u vezi sa običajem plaćanja na slavljima sa kojim se susrela kada je otišla da živi u Austriju izazvao je burne reakcije i lavinu podeljenih iskustava.

- Ne zivim dovoljno dugo u Austriji da bih znala njihove običaje, ali me zanima kako je kod njih, tj.da li je uobičajeno kad te pozovu na svoje neko slavlje da kažu i ko šta od pića i grickalica može da donese?!? Ja sam ostala blago šokirana, nisam tačno znala šta da kažem, rekla sam ok, jer kod nas se to ne govori, taj koji sprema slavlje obezbeđuje sve, svakako da je običaj da se donose pića i to, ali ne i da se gostima najavi unapred da donesu. Jel' ste se vi susretale sa tim njihovim slavljima, rade li i drugi tako? - napisala je jedna žena u grupi na društvenim mrežama u kojoj su članovi uglavnom naši ljudi koji žive u Austriji.

Njena objava izazvala je lavinu komentara, a u većini njih navodilo se kako se to često dešava u Austriji i da je to ljudima koji potiču sa naših prostora veoma neobično.

- Nas su pozvali na crkveno venčanje ali kao u restoran samo idu najuži iz porodice...znači donesi poklon i ajde kući jos pisalo u pozivnicama da bi želeli pare jel planiraju da se sele;

- Ovde se čak često na svadbi primer plaća svoje piće i sve. Mi bili pozvani kod Austrijanca na krštenje i svadbu. Rekli nam kao prvo da moramo obući Lederhose i Dirndl, to bi nas kao prvo koštalo dosta jer gde ću inače to oblačiti...I posle nam rekli šta žele kao poklon.. pa su nam rekli, da oni plaćaju jedno piće u restoranu i samo predjelo a sve rest što uzimamo mi da platimo...- kaže jedna korisnica, dok se druga nadovezala:

- Ja sam isto bila na svadbi gde se piće odmah plaća kad konobar donese.

- Koleginica je "častila" jer su gradili kuću, i rekla nam da svako da po 10€ za picu, a piće kuća časti. Ja naravno nisam otišla! Bruka i sramota. Ako nisu u mogućnosti nemoj praviti ni jedan parti - stiglo je novo iskustvo, a onda još jedno:

- Tipično za Austrijance meni je isto bilo iznenađenje i na jedan rođendan sam bila pozvana u restoran, i svako je sebi platio, slavljenica dobila poklone a gosti platili svako sebi.

Ipak, bilo je i komentara u kojima se navodi da takvo nešto nije pravilo u Austriji.

- Meni je muž Austrijanac. Nikad tako nešto još nisam doživela od strane njegovih prijatelja i familije. Uvek smo svuda bili lepo dočekani i ugošćeni. Kad su slavlja u pitanju, isto kao kod nas. Isli smo i po restoranima nikad nismo platili na nečijem slavlju - objavila je jedna žena.