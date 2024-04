MAJA GOJKOVIĆ: Muzej Nikole Tesle će biti između Beograda na vodi i Sajma

Ministarka kulture Maja Gojković kaže da je Vlada Srbije donela odluku da novi prostor Muzeja Nikole Tesle bude na jednom od poteza Beograda na vodi, ka Sajmu.

Gojković je napomenula da se u ovom momentu radi projektni zadatak.

"Muzej Nikole Tesle zaslužuje bolji prostor u kome će moći da se izloži čitava postavka onoga što Muzej poseduje, a sada je veliki deo materijala u podrumima" kazala je Gojković.

Ona je napomenula da je juče upućen predlog Ministarstvu finansija, Ministarstvu za lokalnu samoupravu i Generalnom sekretarijatu Vlade i kojim je predviđeno povećanje osnovice plate zaposlenih u ustanovama kulture, a nakon toga će se, kako ističe, "dalje razgovarati o koeficijentima"



"Nekoliko puta sam govorila kako je došlo do toga da zaposleni u ustanovama kulture imaju plate kakve imaju. Mislim da je to 2015. godine, dok je ministar bio Ivan Tasovac, preskočen segment kulture u povećanjima plata za javni sektor i od tada kultura kasni i to mora da se reši. I uveliko se radi na rešavanju" kazala je Gojković.

Kako je Gojković navela radi se i na rekonstrukciji Stare železničke stanice, koja bi trebalo da bude pretvorena u zgradu Istorijskog muzeja Srbije.

"Vredno radimo na tom projektu, I to ne samo Ministarstvo kulture, već i Ministarstvo za javna ulaganja se time bavi, i naše informacije, jer pomno pratimo sve, jesu da se čeka izdavanje građevinske dozvole od strane Beograda" kazala je Gojković.

Za nju nema dileme da je Muzej Jugoslavije je kulturno nasleđe.

"Drago mi je da je taj muzej promenio ime, da više nije muzej "25. maj" ili posvećen isključivo Titu. Jer Jugoslavija je mnogo širi pojam od komunističkog perioda. A da li treba iseliti sahranjenog Josipa Broza i njegove dve supruge iz centra Beograda? O tome možemo da otvorimo široku debatu. Ja nisam zaljubljenik u Tita, pripadam porodici koja je izuzetno stradala od 1945. godine" ističe Gojković.

Kako kaže Ministarstvo kulture je preuzelo osnivačka prava Muzeja automobila od grada.

"Doneta je odluka Vlade Srbije o tome. Muzej automobila će pravno biti u sastavu Muzeja nauke i tehnike. Očekujemo da Vlada ove nedelje dodeli prostor, o kome je još i pokojni Braca Petković, koji je bio vlasnik čitave zbirke, maštao, a to je prostor nekadašnje servisne garaže ispod Brankovog mosta. Dosadašnji prostor u kom se nalazio muzej je restitucijom vraćen starim vlasnicima i veliko je pitanje kako je restitucija uspela kada je u pitanju prostor namenjen kulturi. Taj prostor je zaštićen kao spomenik kulture, u kome je određeno da svaki novi vlasnik može da ga koristi samo u svrhu otvaranja nekog muzeja ili bavljenja kulturom. U svakom slučaju, preuzela sam rešavanje ovog pitanja i Muzej automobila će imati svoj prostor" kaže Gojković.

Ministarka kulture naglašava da se "nije odustalo od zgrade Filharmonije, kako su to oni koji su izašli u javnost rekli da je država odustala od izgradnje, iako su znali da to nije istina".

"Pre nekoliko nedelja Ministarstvo za javna ulaganja je predstavilo prezentaciju svega šta je do sada urađeno svim zainteresovanim u Filharmoniji. Znate, to nije tako lako sagraditi, a ako je to tako lako, zašto neko drugi to nije započeo i završio od 2000. do 2012. godine? Treba ceniti kada neko radi i donosi odluke, a ne vidim rezultate u kulturi onih koji danas kritikuju Ministarstvo kulture, Vladu ili Grad Beograd" kaže Gojković.