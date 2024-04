Pred nama je minimum 6 NERADNIH DANA za praznike, evo predloga za odmor i koje su DESTINACIJE NAJTRAŽENIJE

Kalendar ove godine ide na ruku svima koji planiraju za prvomajske i vaskršnje praznike da uhvate kratki predah od svakodnevnih obaveza i negde otputuju. Naime, kako se Vaskrs vikendom nadovezuje na Praznik rada, dobija se u kontinuitetu minimum šest neradnih dana.

Još ako se na tu informaciju doda okolnost da su đaci na prolećnom raspustu već od 27. aprila (subota), pa sve do 7. maja (utorak), jasno nam je zašto podaci govore da je interesovanje za turističke aranžmane 40 odsto veće u odnosu na prošlu godinu.

Veliki broj zaposlenih priliku za predah od posla može da očekuje od srede, 1. maja i četvrtka, 2. maja kada se neradno obeležava Praznik rada, na šta se nadovezuje Veliki petak koji se obeležava 3. maja. Neradni dan je i 6. maj odnosno Vaskršnji ponedeljak.

Ukoliko imaju prostora da uzmu deo starog godišnjeg odmora, jedna od opcija za zaposlene je da uzmu četiri radna dana (utorak, sredu, četvrtak, petak) i da time dobiju 12 dana odmora pošto sve to spajaju sa vikendom koji sledi.

Za one sa decom školskog uzrasta to nije prihvatljiv izbor, jer se đaci vraćaju u klupe već u utorak, 7. maja. Oni pak mogu da "uhvate" vikend pre (27. i 28. april) i sa samo dva dana iskorišćena od godišnjeg odmora omoguće sebi čak 11 slobodnih dana.

Praznični dani kao prava prilika za porodični odmor

Valja napomenuti da za đake u Vojvodini predah od školskih obaveza ne počinje u isto vreme kada i njihovim vršnjacima u ostatku Srbije. Oni su "slobodni" tek od 1. maja.

Detaljan školski kalendar i koliko đaci ne idu školu za prolećni raspust možete pronaći u našem odvojenom tekstu.

Popularne i domaće i strane destinacije

Kako za "Blic" kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Aleksandar Seničić, domaći aranžmani su u velikoj meri popunjeni za predstojeće praznike i interesovanja se nisu mnogo promenila u odnosu na prethodne godine.

- Najpopularnije su naše planine Tara, Zlatibor, Rudnik, Zlatar, Divčibare, kao i banje poput Vrnjačke, Kuršumlijske, Soko banje, Vrdnika. Jednako se traže i strane destinacije i to autobusom, a u oba slučaja uzimaju se aranžmani od tri do sedam dana - navodi Seničić.

Prema njegovim rečima, za kraći broj dana i nešto bliže destinacije putovanje se može naći po ceni već od 80 evra, pa do proseka od oko 200 evra za inostrane gradove poput Istanbula.

- Možemo reći da standardno naše turiste zanimaju i avio-aranžmani i to za destinacije za koje postoje svakodnevni letovi poput Lisabona, Malage, Rima, Barselone. Kada je reč o regionu, veoma su popularne ture autobusom i to Trebinje, Sarajevo, Banja Luka kada govorimo o BiH, zatim sever Crne Gore sa primorjem, ali i Ohrid u Severnoj Makedoniji. Isto tako, autobusom uvek popularna putovanja su ona u evropske gradove u neposrednoj blizini, poput Beča, Temišvara, Praga, Budimpešte - objašnjava Seničić.

Ponude su raznolike, ali interesovanje je veliko

Afiniteti naših građana pokazuju da pri odabiru domaćih destinacija prednost daju privatnom smeštaju, ali kada putuju u inostranstvo radije se odlučuju za hotelski.

Autobusom u susedne evropske gradove

Primera radi, Beč pet dana s polaskom 1. maja je od 179 evra za određeni broj prijavljenih putnika, redovna cena je 229 evra. Agencije za ovu destinaciju imaju raznovrsnu ponudu i u odnosu na kvalitet smeštaja i drugih usluga cena je viša ili niža.

Vaskrs u Budimpešti, sa polaskom iz Kraljeva i Beograda je 129 evra, iz Niša i transferom do Kraljeva je 20 evra više. Predviđena su dva noćenja u hotelu sa tri zvezdice i doručkom na bazi švedskog stola.

Kako se kreću cene za ostale najtraženije turističke destinacije koje srpski turisti prve rezervišu možete videti u našem odvojenom tekstu.

"Last minute" varka

Prema rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), iako među našim turistima vlada uvreženo mišljenje da su last minute ponude najpovoljnije, to je varka.

- Kada birate među "last minute" ponudama, vi birate takoreći ono što je ostalo, što niko nije uzeo. Ako je reč o avionskim aranžmanima, tu je zaista teško i naći takve ponude, jedino ako neko u poslednji čas odustane od putovanja. Nasuprot tome, savet ljudima je da gledaju takozvane "first minute" ponude, jer one zaista i budu najpovoljnije, naročito kada govorimo o praznicima - savetuje Seničić.

Neradni dani do kraja 2024. godine

1. maj - Praznik rada

2. maj - Praznik rada

3. maj - Veliki petak

5. maj - Vaskrs

6. maj - Vaskršnji ponedeljak

11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu

