OPREZ, BIĆE I INFARKTA I ŠLOGOVA - Danas 28, sutra 9?! Nagla promena vremena donosi OVE probleme

U Srbiji će danas biti vetrovito, mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, a na krajnjem severozapadu zemlje osetno svežije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Duvaće umeren so jak jugozapadni vetar, na planinama olujne jačine, a kasnije severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 21 stepen na krajnjem severozapadu do 30 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije.

I u Beogradu će biti vetrovito, uz povećanje oblačnosti, povremeno kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugozapadni, a kasnije severozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, a najviša oko 28 stepeni.

Taman što se većina navikla na visoke temperature, koje su iznad vrednosti za ovo doba godine, meteorolozi najavljuju nagli pad temperature u noći između utorka i srede, a prof. dr Predrag Mitrović, kardiolog iz Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da se ona može odraziti na ceo organizam, te da se opet očekuje da najveći problem imaju kardiovaskularni bolesnici, a mogu se očekivati i gastritisi i čir na želucu.

Profesor Mitrović kaže da se kao i kod prethodne nagle promene vremena, i sada, posle hipertenzija, najviše očekuju angine pektoris, infarkti i šlog, ali da će se odraziti i na stomak.

Pojačane epizode gastritisa

Naime, može doći i do pojačanih epizoda gastritisa, koji dovode do čira na želucu.

- Sa promenom vremena, ne menja se samo temperatura, već i barometarski pritisak, na šta naš organizam reaguje. U noći promene vremena, može doći do promene krvnog pritiska, koji treba izmeriti. Oni koji uzimaju terapiju znaju da ako im dođe do pada, odnosno do skoka pritiska, treba da pojačaju terapiju. Oni koji nemaju terapiju, možda će morati da se jave lekaru, i tu bi trebalo da bude nikakvog izgovora - kaže prof. dr Mitrović.

Dodaje da očekuju da će hipertenzija opet biti najčešća pojava, zatim angina pektoris, infarkt i šlog, ali i stomačni problemi.

- Zbog dinamike krvnih sudova, koji se grče i opuštaju kada se menja vreme, oni dovode do pojave tih novih koronarnih događaja. Oni koji se zbog njih već leče, mogu ponovo dobiti napade angine pektoris ili infarkta. Oni koji se ne leče, možda im se javi prvi put. Može da dođe i do šloga, što takođe može da bude jako nezgodno - rekao je prof. dr Mitrović.

Objašnjava da se usled nagle promene temperature, u stvari, cela dinamika organizma menja.

Od srede drastično hladnije Od srede, 17. aprila, osetno hladnije sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova koji će ponegde na istoku i jugoistoku biti praćeni i grmlјavinom. Na planinama jugozapadne i južne Srbije padaće sneg. Petodnevna prognoza vremena Kako se može videti na sajtu RHMZ, u tabeli sa petodnevnom prognozom vremena, konkretno u Beogradu, danas će biti do čak 33 stepena, a u utorak sa maksimalnih 27, u sredu temperatura pada na svega 9 stepeni. Jutarnja će biti tek stepen niža, 8 stepeni. Posle tog naglog pada, nastavljaju se niske temperature, pa će tako jutarnje naredna dva dana, u četvrtak i petak, biti još niže - svega 5 stepeni, dok će maksimalne biti 12, odnosno 14 stepeni. Slično će biti i u drugim većim gradovima, odnosno u celoj Srbiji.

- To se odražava i na gastrointestalni sistem, na stomak. Dolazi do veće dinamike u lučenju kiseline, tako da može doći i do pojačanih epizoda gastritisa, koji dovode do čira na želucu. Tako da, ceo organizam zbog promene vremena pati. Pogotovo što je ta promena brza, bukvalno se dešava u danu, i zbog toga što trenutne temperature, nisu one koje bi trebalo da budu u ovo doba godine, odnosno one koje našem organizmu odgovaraju - kaže prof. dr Mitrović.

Kako da se pripremimo

Primećuje da se ovakve nagle promene češće dešavaju u toku noći što je olakšavajuća okolnost.

- Svi koji su u mogućnosti trebalo bi da budu u zatvorenom prostoru, na standardnoj temperaturi. Trebalo bi izbegavati bilo kakvu naglu dinamiku. Nakon što dođe do promene - pada temperature, početka kiše, opet bi trebalo ispratiti krvni pritisak, povećati ili smanjiti dozu terapije, ukoliko osoba ne može normalno da funkcioniše - savetuje prof. dr Mitrović.

Potrebno je vreme da se naviknemo na nagle promene

Na pitanje da li ćemo se ikada naviknuti na nagle promene vremena, kaže da hoćemo ali da je i za to potrebno vreme.

- Četvrta je ili peta godina da se ovo dešava. Klima se definitivno promenila, ali da se mi na to naviknemo je, ipak, potrebno malo više vremena.