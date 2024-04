'ULAZIMO U KIŠNI PERIOD' Meteorolog Ristić za Pink otkriva kada ćemo konačno moći da odložimo ZIMSKE JAKNE! (VIDEO)

U Srbiju je stigao hladan vazduh sa severa, koji uslovljava niže temperature, istakao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, meteorolog Ivan Ristić.

Komentarišući to što je u Srbiji došlo do potpune promene vremena, Ristić je rekao da se afrički ciklon koji je dominirao do skoro povukao, i da je sa severa došao hladan vazduh i da smo sada u ciklonskoj cirkulaciji.

- Savetovao bih građanima da uživaju u današnjem i sutrašnjem danu u kojima će biti malo i sunca i temperature će u toku dana dostizati i 15 stepeni, biće dakle malo lepše vreme - rekao je Ristić.

Kako dodaje, u nedelju nam ponovo stižu oblaci i kiša, koji će potrajati do srede, nakon čega će se vreme malo smiriti.

- Otopljenje nam stiže krajem aprila, 29, 30. aprila, temperature će biti oko 25 stepeni, moći ćemo da skinemo zimske jakne i tada definitivno možemo da ih odložimo - rekao je Ristić.

Kako kaže, iako će maj biti prijatniji, ulazimo svakako u kišni period, pa će biti dosta uslova za padavine.

