OSTALI BEZ DOZVOLE ODMAH NAKON POLAGANJA! Sve što treba da znate o probnim vozačkim: Ovo nikako ne smete, ako imate oznaku P, kazne su ozbiljne

Probne vozačke dozvole odavno nisu novina, ali se čini da nove generacije vozača stasavaju nedovoljno upoznate sa ograničenjima koja iste postavljaju. Tome u prilog govori i neslavna statistika. Ipak, to ne bi trebalo da bude slučaj s obzirom na to da se o probnim vozačkim dozvolama uči i na teorijskoj nastavi u auto školama, a znanje proverava prilikom polaganja pismenog dela testa. Istraživali smo koja su to ograničenja za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, sa kakvim kaznama su suočeni za saobraćajne prekršaje, kao i koliko njih je izgubilo vozačku dozvolu zbog različitih prekršaja.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, okvirni podaci govore da je oko 250 vozača sa probnom vozačkom dozvolom samo tokom 2022. godine ostalo bez iste zbog različitih prekršaja u saobraćaju.

To znači, da su "tek stasali" vozači sakupili minimalno 9 kaznenih poena, koliko je potrebno da probna vozačka dozvola bude oduzeta ili su pravosnažnom presudom osuđeni za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u kojoj je neko izgubio život.

Šta je sve zabranjeno sa probnom vozačkom dozvolom

Najveća dilema za vozače sa probnom vozačkom dozvolom je koja su to ograničenja koja moraju da poštuju tokom minimalne dve godine, koliko traje ista.

Vozač sa probnom vozačkom ne sme da vozi auto sa motorom jačim od 80 kW ili 109 KS (osim pod nadzorom osobe starije od 18 godina sa najmanje 5 godina vozačkog staža). Kazna za ovaj prekršaj je 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana.Ne sme da vozi automobil između 23 i 6 časova (sa ili bez nadzora). Kazna je: od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena i mera zabrane vožnje od najmanje tri meseca.

Ne sme da vozi brzinom većom od: 110 km/h na autoputu i 90 km/h na moto-putu. Na svim ostalim putevima sa probnom vozačkom sme da se vozi samo do 90 odsto od ograničenja.Ne sme da ima alkohola u krvi, kao ni psihoaktivne supstance. Kazna je 10.000 dinara za alkoholisanost do 0,5 promila.

Ne sme da telefonira niti koristi takozvane "hands-free" uređaje. Kazna za kršenje je 10.000 dinara.

Mlađi od 18 godina ne smeju da voze sami (bez nadzora odrasle osobe sa minimalno 5 godina vozačkog iskustva), kao ni da prevoze više od tri osobe (uključujući osobu koja ih nadzire). Kazna je 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom od najmanje 3 meseca.

Lice koje vrši nadzor nad maloletnim vozačem dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima. Ukoliko to ne učini, preti mu kazna od 10.000 do 20.000 dinara.

Pored svih navedenih zabrana, automobil vozača sa probnom vozačkom dozvolom mora da ima nalepnicu "P" sa prednje i zadnje strane. Prednja se stavlja u gornji desni ugao vetrobrana (kod suvozača), a zadnja u desni ugao zadnjeg stakla. Ovu nalepnicu najčešće dobijaju u auto školama po okončanom polaganju vozačkog ispita. Ukoliko se ne postavi nalepnica kazna je po 3.000 dinara za vozača i lice koje ga nadzire.

Kršenje više navedenih propisa može da dovede i do gubitka probne vozačke dozvole.

Najčešće krše zabranu večernje vožnje

Kako je jednom prilikom rekao Slobodan Karličić, načelnik Sektora za vozače i pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, prekršaj koji najčešće dovodi vozače sa probnim dozvolama do gubitka iste je vožnja između 23 i 6 časova. Tu je i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, kao i prekoračenje brzine.

- Sve češće imamo i kandidate koji su takođe nakon 23 časa imali saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom, kao i sa lakim i teškim povredama - naveo je tada Karličić.

To potvrđuju i podaci Statističkog izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji za 2022. godinu, poslednjeg koji je izradila Agencija za bezbednost saobraćaja.

Naime, kada se govori o mladim vozačima (od 15 do 31 godine), ukupno 11,5 odsto smrtno stradalih vozača putničkih vozila u vreme nezgode nije posedovalo vozačku dozvolu, a čak 23,1 odsto je posedovalo probnu vozačku dozvolu.

Treba imati na umu i podatak da je broj smrtno stradalih mladih lica (127) bio za 25,7 odsto veći nego prethodne godine, što je predstavljalo najveće povećanje broja smrtno stradalih u nekoj starosnoj grupi.

Kako povratiti izgubljenu probnu vozačku dozvolu

Postupak kada se izgubi probna vozačka dozvola isti je kao i kada se izgubi stalna, sa tom razlikom što se probna gubi sa 9, a stalna sa 18 kaznenih poena.

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, svim licima kojima je vozačka dozvola oduzeta iz razloga što nisu savesno i na propisan način upravljali vozilom u saobraćaju na putu, može ponovo biti izdata vozačka dozvola, na sopstveni zahtev, ali uz određene uslove.

Vozač kome je oduzeta dozvola mora da obavi poseban zdravstveni pregled na kojem će biti utvrđeno da je sposoban za vozača određenih kategorija motornih vozila, mora prisustvovati obaveznom seminaru unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i položiti ispit iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja.

Naredni uslov koji mora ispuniti je izmirenje obaveze plaćanja izrečene novčane kazne za prekršaje zbog kojih su mu izrečeni kazneni poeni, odnosno izmirenje obaveze plaćanja izrečene novčane kazne za krivična dela zbog kojih mu je oduzeta vozačka dozvola, odnosno izdržavanje izrečene kazne zatvora za navedene prekršaje ili krivična dela.

Naposletku, moraju biti izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su mu izrečene.

Slovo zakona je ovde jednako za sve vozače, bilo da imaju probnu vozačku dozvolu ili ne.

Na seminarima koji su obavezni deo "vraćanja" vozačke dozvole, a koje organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja, nađe se godišnje oko 1.600 vozača, s tim da se ova brojka povećava iz godine u godinu za nekih 150 vozača godišnje.

Tendencija porasta primetna je i kod polaznika seminara sa probnom vozačkom dozvolom.

- Generalno se broj vozača kojima je oduzeta probna vozačka dozvola iz seminara u seminar povećava. Od 12 polaznika, nađe se dvojica sa oduzetom probnom vozačkom dozvolom - objasnio je naš sagovornik.

Nakon pohađanja seminara i položenog ispita, polaznik seminara dobija Uverenje o položenom ispitu s kojim u nadležnom MUP-u, koji mu je i oduzeo vozačku dozvolu, pokreće postupak vraćanja iste.

Kazneni poeni ističu 24 meseca od pravosnažne odluke

Troškovi povratka vozačke dozvole

Neophodno je platiti kaznu za saobraćajni prekršaj koji je doveo do gubitka vozačke dozvole, ali tu nije kraj troškovima.

Naime, prijava za pohađanje Seminara unapređenja znanja koji je obavezan deo procedure košta 25.000 dinara. Polaganje ispita nakon odslušane teorije košta još 15.000 dinara, a izdavanje uverenje koje je neophodno za povratak vozačke dozvole staje 3.000 dinara.

Troškovi vađenja probne vozačke dozvole

Kada je reč o obaveznim taksama prilikom vađenja probne vozačke dozvole kakve se plaćaju prilikom izrade bilo kog ličnog dokumenta, troškovi se svode na naknadu za obrazac probne vozačke dozvole u iznosu od 294 dinara i republičku administrativnu taksu od 1.640 dinara, ukupno 1.934 dinara.

Cena je slična i za izdavanje vozačke dozvole, tačnije naknadom za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 255 dinara i republičkom administrativnom taksom od 1.640 dinara, ukupno treba platiti 1.895 dinara.

Autor: