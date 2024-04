NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! Stiže nevreme tokom noći, a sutra se očekuje SNEG u ovim delovima Srbije

Krajem dana naoblačenje sa kišom očekuje se u jugozapadnim i južnim delovima Srbije, a tokom noći će se proširiti i na centralne predele zemlje.

Sutra RHMZ najavljuje oblačno i hladno povremeno sa kišom, ponegde i pljuskovima, a samo tokom prepodneva se na severu zemlje očekuje suvo vreme.

Od 24. aprila rast temperature

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije kiša će preći u sneg. U Srbiji će i narednih dana biti promenjivo vreme sa kišom, i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i povremenim sunčanim intervalima.Sa sadašnjih maksimalnih dnevnih od 10 do 16 stepeni, posle 24. aprila temperatura će početi da raste na 20 do 25 stepeni, a povratak na letnje i tropske temperature koje su obeležile prvu polovinu ovog meseca očekuju se u tek krajem maja.

Vreme za praznike

Do 5. maja minimalne temperature u Srbiji će biti od 7 do 14 stepeni, na višim nadmorskim visinama od 0 do 7. Očekuje se da maksimalne dnevne temperature u tom period budu od 19 do 25 stepeni, na planinama između 1.000 i 1.600 metara od 8 do 17 stepeni.

Kako se može videti u dugoročnoj prognozi RHMZ, iako temperature postepeno rastu iz dana u dan, sve do 15. maja one neće prelazi 25. podeok.

