Stižu nove padavine - Ovaj deo Srbije biće prvi na udaru, a evo gde se očekuju obilniji pljuskovi

Srbiju danas očekuje kratkotrajni predah od padavina i toplije vreme u odnosu na jučerašnji dan. Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a maksimalna temperatura biće do 19°C, u Beogradu do 17°C.

Srbiju sutra očekuje nova promena vremena. Sa juga sledi novo naoblačenje, tako da se već ujutro kiša očekuje u južnim predelima Srbije. Ova padavinska zona do podneva proširiće se na centralne predele, a u toku poslepodneva i na ostale delove Srbije.

U svim predelima posle podne i uveče padaće kiša, ponegde će biti i pljuskova sa grmljavinom. U toku večeri obilnije padavine očekuju se na jugu, istoku i severoistoku Srbije i u ovim predelima očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Zbog jačanja ciklona u Đenovskom zalivu, u utorak se očekuje umeren do pojačan jugoistočni vetar, dok će u košavskom području biti vrlo jak, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

Kišovito vreme od sredine dana u utorak biće i u Beogradu, a više padavina očekuje se krajem dana i tokom večeri i tada će biti i pljuskova.

Jutarnja temperatura biće od 4 do 10°C, maksimalna dnevna od 14°C na jugu do 20°C na severu Srbije, u Beogradu do 19°C.

Promenljivo i svežije vreme očekuje se i u daljem nastavku sedmice, povremeno sa padavinama.