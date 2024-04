SKOČILA CENA JAJA PRED USKRS: Za komad traže i po 200 dinara!

Vernici koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru se uveliko raspituju o cenama jaja, bez kojih ovaj čudesni praznik ne može da prođe.

Velike gužve bile su i ovog ponedeljka, a cena jajeta iznenadile su sve!

Kako kaže jedna starica, koja tvrdi da prodaje domaća jaja od živine koju uzgaja u svom dvorištu i ne hrani je koncentratima, novac koji potražuje je formiran u skladu sa ulaganjem u njene kokoške i guske, piše Mondo.

- Ja svoju perad hranim isključivo zrnevljem i puštene su da na suncu same šetaju po bašti i kljucaju bubice i sve ostalo što je dobro za njih. One žive jedan slobodan život van kaveza, kako žive zatočene druge kokoške i guske. Jaja koja daju su zdrava i to možete da zaključite samim pogledom na intenzitet žute boje žumanceta, kaže ova vredna starica, koja na Zemunskoj pijaci prodaje već godinama.

U skladu sa gore navedenim, cena jajeta je sledeća:

- Za komad guščijeg jajeta potrebno je izdvojiti 200 dinara

- Bela i bež kokošja jaja su 30 dinara po komadu.

Malo dalje, od tezge pomenute prodavačice, kokošja jaja se mogu naći po ceni od 20 dinara po komadu. Starac i njegova supruga koji prodaju na tezgi rekli su za naše novinare da cena neće ostati ista.

"Cene jaja, koje su trenutno na pijacama će se promeniti već sledeće nedelje uoči Uskrsa. Dakle jaja će poskupeti", rekao je starac.

Kakva je situacija u marketima?Kada su u pitanju cene jaja u prodavnicama situacija je sledeća.

Pakovanje od 10 komada iznosi od 150 do 235 dinara, dok je karton sa 30 komada u trgovinskim lancima od 450 dinara.

Najjeftinija jaja S kategorije mogla su se naći po ceni od 15 dinara za komad u Smederevu i Čačku, ali je cena iste robe išla i do 35 dinara u Šapcu.

Cena jaja S veličine na Kalenić pijaci prethodne nedelje iznosila je 20 dinara (isto kao na pijacama u Zaječaru ili Leskovcu), a u Loznici je bila 22 dinara.

U Kraljevu, Nišu, Pirotu i Vranju, ista jaja koštala su 17 dinara po komadu, dok su u Pančevu, Somboru i Zrenjaninu mogla da se nađu za 18 dinara.

Cena jaja M veličine kretala se od 17 dinara na pijaci u Čačku do 25 dinara po komadu na pijaci u Loznici.

Za 18 dinara mogla su se kupiti u Kraljevu, Nišu, Pirotu, Smederevu, Vranju i Kikindi, dok su se po ceni od 19 dinara mogla kupiti u Zrenjaninu i Pančevu.

Cena jaja L veličine varirala je od 19 dinara u Vranju, preko 24 na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci pa sve do 30 u Loznici. U ostalim gradovima cena jaja iznosila je između 20 i 23 dinara.

Jaja XL veličine su išla od 18 dinara u Sremskoj Mitrovici pa sve do 32 dinara na pijaci u Loznici.