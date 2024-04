MUŽEVLJEVA ŠALA KOŠTALA ME 9.200 EVRA - Bračnom paru na krstarenju umalo propao brak, žena besna

Šale su smešne samo ako ih svi umešani smatraju zabavnim, zar ne? Jedan urnebesni muž je bio ljut nakon što se njegova šala izjalovila i "debelo" koštala njegovu ženu.

Dobar smisao za humor je nešto što većina nas traže kod svog partnera i definitivno je osobina koja vremenom postaje sve važnija. Izgled može da izbledi, bogatstvo da nestane, ali da li možete da nasmejete svoju drugu polovinu do suza? E to je neprocenjivo.

Međutim, jedna žena otkrila je navodnu šalu svog muža koja ju je na kraju koštala 9.200 evra i potencijalno potpuno uništila njihov brak.

Deleći svoju noćnu moru koju je doživela na društvenim mrežama, kao prenosi "Mirror", ona je objasnila da njen 29-godišnji muž voli za sebe da misli da je komičar i veoma duhovit čovek.

Imao sam aferu

- Ovo je najgluplja stvar koja mi se ikada dogodila u životu. Moj muž i ja plovili smo zajedno na našem brodu, opuštali smo se i ćaskali, sve u sveu imali smo dobro jutro. Odjednom, niotkuda, moj muž se uozbiljio. Samo me pogledao i rekao: "Dušo, tako mi je žao, ali moram nešto da ti kažem. Tako mi je žao, oprostite mi, imao sam aferu" - opisala je situaciju nesrećna žena.

Za kontekst, kako kaže, objasnila je da je njen muž misli da je veoma duhovit i često izgovara razne gluposti, ali kako naglašava - nikada se nije šalio na račun njihovog braka, veze ili prevara.

- Nikada. Kako je to rekao, potpuno sam mu poverovala. Bila sam zaslepljena besom i povređena, a kako uopšte nisam osoba koja se sukobljava, tako da sam samo ustala, skinula svoje prstenje i bacila ih u okean. Ne znam ni zašto sam to uradila, to je bilo samo prvo što sam pomislio da uradim - prepričala je ova žena na forumu Redita.

Vilica njenog muža je samo "pala na pod".

- Odmah je počeo da viče na mene da je to šala, šala, nije bio ozbiljan, i da sam ja idiot. I meni je tada pala vilica. Vikala sam i ja na njega i isto ga nazivala idotom. I plakala sam, shvativši da sam upravo bacila svoje ljupko i sentimentalno prstenje u okean - u dahu je napisala.

Nakon incidenta, 27-godišnjakinja kaže da su se ona i njen muž svađali oko toga ko je u kriv, tvrdeći da je ona ipak preterano reagovala na njegovu "šalu".

Ko je u pravu?

- On kaže da sam ja kreten, ja kažem da je on kreten. I namam pojma ko je u pravu. Da, tačno je, bacila sam u okean prstenje u vrednosti od preko 10.000 dolara i nikada ih više nećemo pronaći , ali on me je pogledao u oči i rekao mi da je imao aferu. Uznemiren sam zbog svog prstenja. Izvinula sam se što sam ih bacila. Ali jednostavno se ne osećam kao da sam ja kriva - zakukala je i potražila savet.

Ljudi koji su pročitali ovaj post na forumu brzo su osudili muža i nazvali ga "smešnim", ali ne na dobar način kako bi on to voleo.

- Zamolite ga da objasni koji je deo toga trebalo da bude "smešan". Deo za lomljenje srca? Deo: "Želim da te vidim kako plačeš“? Deo: "Dozvoli mi da te stavim u užasan scenario da vidim kako ćeš se slomiti"? Ništa od toga nije trebalo da bude smešno. Ako je prstenje izgubljeno, izgubljeno je zbog njegove proklete nezrelosti - napisao je jedan forumaš, vidno uznemiren onim što je pročitao.