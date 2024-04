SRBIJA ZEMLJA SA NAJVEĆIM PORASTOM SREĆE U SVETU! U poslednjih 14 godina nacija sve zadovoljnija! (FOTO)

Srbija je zemlja sa najvećim skokom sreće kod stanovništva u periodu od 2010. godine do danas, kaže Svetski izveštaj o sreći.

Samo u poslednje 2 godine, na listi smo skočili za neverovatnih 69 pozicija, a najveći porast beleži se kod mladih.

Odmah iza nas na listi su Bugarska, Letonija, Kongo, Rumunija, Kina, Gruzija, Litvanija, Filipini i Togo.

Mladi srećniji

Povodom Međunarodnog dana sreće, objavljen je novi Svetski izveštaj o sreći, koji uključuje rezultate istraživanja o zadovoljstvu životom stanovnika Srbije. Prema ovom izveštaju, u periodu između 2021. i 2023. godine, Srbija je zabeležila najveći skok na godišnjem barometru blagostanja među 143 zemlje, povećavši svoju poziciju za 69 mesta u odnosu na prethodni period istraživanja od 2006. do 2010. godine.

