Bio je uvek prvi na liniji odbrane, borio se za suzbijanje korone, pa od nje umro: Tri godine od smrti Predraga Marića

U Beogradu je danas održana treća Memorijalna naučno-stručna konferencija "Digitalna simulacija vanrednih situacija i nove tehnologije u upravljanju rizicima", posvećena preminulom generalu policije Predragu Mariću, a u cilju očuvanja uspomene na njega.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić naveo je da je Marić, koji je bio i načelnik Sektora za vanredne situacije, gradio temelje te službe na vrednostima kao što su hrabrost, posvećenost, humanost, kolegijalnost i profesionalizam.

"I zato sa ponosom i uvažavanjem ističemo da smo u redovima našeg Ministarstva imali jednog takvog kvalitetnog čoveka. Svakako, važan deo svega što nam je ostavio u amanet da se čuva i nadograđuje jesu znanje i usavršavanje i upravo iz tih razloga velika mi je čast da danas prisustvujem trećoj Memorijalnoj naučno-stručnoj konferenciji posvećenoj upravo Peđi Mariću", rekao je Gašić.

On je naveo da je ta konferencija postala tradicionalno mesto okupljanja teoretičara i stručnjaka u oblasti bezbednosti, a da je najvažniji cilj resornog ministarstva podizanje stepena bezbednosti svih građana na najviši nivo.

"Ne možemo govoriti o zaokruženoj i o sveobuhvatnoj bezbednosti, a da ne spomenemo upravo borbu sa elementarnim i drugim nesrećama. Na tom polju od velikog značaja je i saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama, koja se dodatno unapređuje kroz organizaciju ove konferencije, koja je sad već prerasla u tradiciju, što Predrag Marić svakako i zaslužuje", rekao je Gašić.

Ministar je dodao i da će u narednom periodu biti realizovani značajni poduhvati, koji će doprineti unapređenju sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Ivica Radović naveo je da je Marić osim snage znanja, nosio u sebi snagu duha, čovečnosti, kao i da je bio požrtvovan jer je spasavao ljudske živote u poplavama, požarima, zemljotresima i raznim nepogodama.

"Ova konferencija predstavlja ogroman doprinos u napredovanju akademskog obrazovanja u oblasti bezbednosti i vanrednih situacija. Time doprinosimo unapređivanju jednog od osnovnih zadataka svakog društva, a to je preventiva, odnosno obrazovanje, jačanje kapaciteta javne svesti, razvijamo interdisciplinarni naučni pristup i primenu novih rešenja, jer, kao što znate, vanredne situacije ne biraju ni mesto ni vreme", rekao je Radović.

Predstavnik organizacionog odbora i profesor Fakulteta bezbednosti Mladen Milošević rekao je da se Predrag Marić, pored ogromnog znanja i stručnosti, izdvajao po svojoj empatiji i po tome što je imao veliko razumevanje za druge ljude.

"Saosećao je s njima, pomagao im. Imao je čisto i veliko srce koje ne može stati baš u svake grudi. I to je javnost prepoznala. To su znali oni koji ga dobro poznaju, ali isto tako i oni koji su samo imali prilike da retko dođu u kontakt s njim ili da ga posmatraju preko malih ekrana. Peđa je zaista bio čovek u pravom smislu te reči. I to ga je učinilo nezaboravnim, neponovljivim, teško zamenljivim liderom ovog sektora i legendom službe", rekao je on.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić istakao je da su iskustvo Predraga Marića, kao i njegova stručnost i predanost u rešavanju opasnih vanrednih situacija ostavili dubok trag, ne samo u policiji, na Fakultetu bezbednosti, već i u široj društvenoj zajednici.

"Veliki rizici od katastrofa i vanrednih situacija u savremenom svetu sve su u češći i variraju, od prirodnih kataklizmi, poput zemljotresa, poplava i uragana, do tehnoloških akcidenata kao što su nuklearne nesreće ili hakerski napadi. Da bi se društvo adekvatno pripremilo i zaštitilo, potrebno je primeniti integrisane multidisciplinarne strategije koje obuhvataju prevenciju, spremnost i hitno reagovanje u kriznim situacijama. Stručnjaci sa Univerziteta imaju ključnu ulogu u ovom procesu", poručio je Đokić.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naveo je da je nedovoljno koliko god da se govori o kvalitetima Predraga Marića, jer uvek može još nešto da se doda, i da je posvetio svoj život radu u tom Sektoru, kao glavnoj službi zaštite i spasavanja u Srbiji.

"Sektor za vanredne situacije sada je moderna služba koja se izuzetno snažno razvija. Protekla godina je bila godina najvećeg ulaganja u sektor za vanredne situacije i najvećeg fokusa ka ovom sektoru", rekao je Čaušić.

Podsetio je da je tokom prethodne godine renovirano 30 objekata vatrogasno-spasilačkih jedinica, da je izgrađeno šest, a da se trenutno gradi još sedam, od kojih će četiri objekta biti završena u narednih nekoliko nedelja.

Na konferenciji je predstavljena i simulacija vatrogasne spasilačke intervencije.

Predrag Marić je rođen 1964. godine u Smederevu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1990. godine. Na istom fakultetu, 2009. godine završio je specijalističke studije "Terorizam, organizovani kriminalitet i korupcija".

Bio je bio dugogodišnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, načelnik Sektora za vanredne situacije, predavač na Fakultetu bezbednosti, pionir i idejni tvorac sistema smanjenja rizika od katastrofa u Srbiji.

Marić je pre tri godine godine preminuo od posledica korona virusa.

