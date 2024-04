Proslavljeni vaterpolista, bivši gradonačelnik Beograda i sadašnji predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić bio je prvi gost podkasta pod nazivom "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC".

Šapić se u razgovoru sa Gordanom Uzelac osvrnuo i na svoju borbu protiv splavova.

- Traje to još, nije završeno. Tu su interesi sa svih strana bili. Političari i stranke se menjaju, ali određene interesne grupe nastavljaju da deluju u okviru različitih sistem. Tu su mi svi rekli da to ne radim. Odrastao sam na Novom Beogradu i nisam mogao da verujem da se ne vidi reka. Bilo je 105 ili 106 splavova. Nije nam bio cilj da ih sve sklonimo, jer oni jesu nešto po čemu se Beograd prepoznaje, ali da se to dovede u neki red. Procenili smo da je optimalan broj nekih 27 ili 28 - istakao je Šapić.

Kako je rekao, to je prosec koji je trajao, bilo je brojnih opstukcija.

- Uklonjeno je 75 splavova, sad smo u procesu čišćenja. Blizu milion evra će biti potrebno da se ukloni mulj, blato, prljavština koja se uhvatila svih ovih godina. Očekujem da će u sledećih par meseci to biti urađeno, da će svaki spalv dobiti svoje mesto i da se krene u projektovanje uređenja Savskog šetališta. Ona idemo na ovu drugu stranu. Neće biti splavova ni ispod Brankovog mosta - jasan je Šapić.

Prema njegovim rečima, ljudi se uvek opiru kada neko pokuša da uvede red, a posle shvate da je tako ipak bolje.

Na pitanje da li ga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao da mu kaže da to ne radi, Šapić je rekao:

- Predsednik me nikada nije nazvao da mi kaže - nemoj to da radiš. Posavetovali smo se, naravno da ću iskoristiti znanje i iskustvo najvećeg političkog autoriteta u zemlji, ali ključne odluke o Beogradu sam donosio sam bez ikakvih pritisaka te vrste - dodao je on.

