Proslavljeni vaterpolista, bivši gradonačelnik Beograda i sadašnji predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić bio je prvi gost podkasta pod nazivom "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC".

Šapić je sa Gordanom Uzelac osim o političkim temama, govorio i o malo poznatim detaljima iz privatnog života.

Šapić kaže da se privatno suštinski ne razlikuje puno.

- Sa vama razgovaram kako bih to radio i privatno. Povedem računa o nekoj reči, možda mi u privatnom razgovoru izleti neka psovka koja je deo žargona. Mada se trudim da i to smanjim. Deca me opomenu. Kažu: Nemoj da psuješ tata i onda me bude sramota - kaže Šapić.

Na pitanje da li strog otac, ističe da danas nije lako odgajati decu.

- Puno je izazova. Mene kada je otac hteo da kazni, zabranio bi mi da idem naopolje. Danas kada želite da kaznite dete, oduzmete mu telefon i pošaljete ga napolje. Sve se promenilo. Trudim se da dam najnolje od sebe - naveo je on i dodao:

Pre nekoliko godina sam čuo i potpuno sam saglasan sa tim da su u vaš život utkani i vaši roditeji, kao i neke druge stvari, a u uspeh vaše dece sti vi utkani potpuno. To je veći uspeh od onoga što ste vi postigli. Od tada sam mnoge ljude počeo da posmatram kroz njihovu decu, koliko su uspeli da ih pripreme za život.

Šapić se i danas ne odriče Smarta.

- Prvi put sam ušao u njega 2002. ili 2003. godine i vozim ga i danas. To je strašan automobil. Mogu da stanu i ljudi viši od dva metra - naveo je Šapić i dodao da se godinama borio protiv toga da ima vozača. Međutim, to mu nije pošlo za rukom.

Za više detalja pogledajte snimak:

Podkast Gordane Uzelac gledaćete dva puta mesečno, sredom u 20 sati na Youtube kanalu i portalu Pink.rs.

Autor: