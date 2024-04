Nema više obilaska kolone! Obustavljen PRIORITETNI PRELAZAK GRANICE

Zbog tvrdnji pojedinih prevoznika da se status prioritetnog prelaska granice zloupotrebljava i da se van sezone svežeg voća i povrća u hladnjačama prevozi razna druga roba uz korišćenje povlašćenog statusa, pa se obilazi kolona iako za to nema osnova, Uprava carina je donela internu odluku da se prelazak granice uz prioritet privremeno potpuno obustavi, do konačnog dogovora sa prevoznicima o tome na koji način da se uredi ova oblast.

- Uprava carina je zajedno sa predstavnicima drugih državnih organa na granici i PКS, pozvala udruženja prevoznika da do kraja nedelje dostave svoje predloge o modalitetima prioritetnog prelaska granice za one koji transportuju lakokvarljivu robu, kako bi to pitanje moglo zajednički da se razmotri i u najkraćem roku uredi - saopštila je Uprava carina.

Dostavljeni predlozi udruženja prevoznika u vezi sa režimom prioritetnog prelaska granice će biti hitno razmotreni, a mere koje budu usaglašene će odmah početi da se primenjuju.

