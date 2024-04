MAJA NAŠLA DEČJI NOVČANIK PUN PARA, PA PREŠLA KILOMETRE DA GA VRATI: Ubrzo dobila poziv iz Slovenije!

Vraćajući ćerku iz škole, Maja Stojaković iz Sremskih Karlovaca, pronašla je dečiji novčanik, a u njemu je bilo i podosta novca. Pomoću zdravstvene knjižice utvrdila je da se radi o petnaestogodišnjem dečaku, a onda, razmišljajući da je detetu možda i hitno, odmah kreće u potragu za njim.

U želji da mu vrati izgubljeni novac, Maja je istrajala, pa se sa Matejem (15) sastala dok je boravio u hotelu na ekskurziji, 15 kilometara daleko od njenog doma.

Nesvakidašnja upornost jedne Maje koja je u blizini svoje kuće pronašla novčanik dečaka iz Leskovca prepričava se ovih dana naširoko. Ovo nije obična priča u kojoj izgubljenu stvar pošteni pronalazač odnosi u policiju i vraća se svojoj kući, već priča jedne majke koja je želela da izgubljeni novac dođe što pre do dečaka koji je godište njenog sina kako mu ekskurzija ne bi prošla u lošem raspoloženju zbog nemilog događaja.

Maja je ispričala na koji način su ona i njen suprug pokušavali da nađu dečaka i kako je izgledao njihov susret sa njim.

- Kada smo pošle kući ćerka i ja iz škole u blizini naše kuće pronašli smo novčanik. Uzela sam i videla na zdravstvenoj knjižici da se radi o dečaku koji je 2009. godište i onda shvatim da je to dete godište mog sina. Ja sam uzela novčanik, došla kući i objavila to na stranici "Sremski Karlovci" gde ljudi obično objavljuju kada je nešto izgubljeno i pronađeno. Međutim, tu se niko nije javljao. Uz zdravstvenu knjižicu bila je članska karta za teretanu. Kako se niko nije javljao na toj stranici, suprug i ja smo tražili drugi način da vratimo novčanik. Ja sam nazvala teretanu i dobila vlasnika. Zamolila sam ga, ukoliko taj dečak posećuje teretanu, da mi javi jer želim da mu vratim. On je rekao da će videti i da možda ima neke podatke pa će mi se javiti. Ja sam tada otišla do ambulante da mi oni očitaju pomoću zdravstvene knjižice adresu ali tu sam prošla bezuspešno. Onda sam pomislila možda da i ne živi u Karlovcima nego da je došao nekome u posetu ili na ekskurziju - kako Maja nije imala uspeha u samostalnom pronalaženju vlasnika, ona je odlučila da ode u policiju i tamo odnese novčanik.

Nakon što je dala izjavu, Maji je zazvonio telefon gde joj piše da je poziv upućen iz Slovenije.

- Već je bilo 18.30 časova, a mi smo bez uspeha pokušavali da vratimo taj novčanik i jedno što mi je ostalo jeste da odem u policiju. Tamo sam dala izjavu i ispričala sam kad sam novčanik pronašla, gde i koliko je bilo novca. U međuvremenu, dok sam čekala da oni to otkucaju, da potpišem te papire i da se završi procdura, mene zove neko iz Slovenije. Ja se pitam ko bi sad to mogao da bude i javljam se. Tad čujem muški glas koji me pita da li sam ja Maja, i govori mi da je on Matejin otac i da mu je moj kontakt dao vlasnik teretane. Baš sam bila srećna i odmah sam rekla službenici da sam se čula sa ocem dečaka, a ona mi odgovara "Evo ja pričam sa njegovom majkom" - prepričava Maja.

Ona tu saznaje da je dečak iz Leskovca posle čega se čuje sa njegovom majkom.

- Ona mi je rekla da je Mateja na ekskurziji i da je odseo u hotelu. Rekla mi je da mogu da ostavim novčanik u policiji ili ako mi nije problem ja da odnesem. Rekla sam joj da ću ja odneti i da sam takođe roditelj. Razmišljala sam o tome da se to moglo desiti i mom sinu i da ne želim da mu propadne ekskurzija. Tada sam nazvala muža rekla sam mu da smo našli dečaka i gde se nalazi. Taj hotel gde je on odseo je od nas udaljen 15 kilometara. On je bio presrećan, grlio me, ljubio govorio, "Vi ste čudo". Kada je čuo da mu je novac tu ostao je u neverici - priča Maja.

Ona ističe da kao roditelj zna koliko znači svaki dinar, pogotovo u situacijama kada dete treba poslati na keskurziju, pa mu prilikom toga i kupiti nešto novo, a onda dati i za džeparac i da je zato želela da dečaku što pre odnese novac.

"Nisam uradila ništa što odstupa od normalnog, smatram da bi tako svako trebao da postupi", istakla je Maja za kraj.