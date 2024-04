EKSKLUZIVNA ISPOVEST SINA BATE ŽIVOJINOVIĆA ZA PINK! Posle 13 godina zahvaljujući predsedniku Vučiću omogućen mu je povratak u Srbiju (VIDEO)

Prošlo je osam godina od smrti velikana Bate Živojinovića, a na njegovu sahranu sin nije mogao da dođe. Bio je optužen da je bio deo stečajne mafije, sa još 40 ljudi, a nakon toga je bio oslobođen svih optužbi.

Miljku Živojinoviću, sinu legende Bate Živojinovića 13 godina je bio zabranjen ulazak u zemlju. Pokojni Bata obraćao se na adresu mnogih političara i svi su ostali nemi osim Aleksandra Vučića.

Predsednik Vučić je za 24 sata dozvolio povratak u zemlju proteranog Miljka.

Šta je radio 13 godina u inostranstvu, šta je radio kada mu je oduzeta licenca za rad os strane ASdvokatske komore Srbije i kada će mu ona posle svega što je preživeo biti vraćena, u koga se najviše razočarao i ko mu je bio najveća podrška svih tig godina, u ekskluzivnoj ispovesti u Novom jutru kod Jovane Jeremić ispričao je Živojinovićev sin.

- Ja sam se vratio u Srbiju 23. decembra 2019. godine nakon smrti svoje majke koja je preminula tri dana ranije. Obratio sam se psimom kabinetu predsedniak Aleksandra Vučića i zaista u roku od 24 sata dobio sam poziv od tadašnej ministarke pravde Nele Kuburović da mogu da dođem i nakon toga sam prisustvovao sahrani- rekao je na početku svoje priče Miljko Živojinović.

Kada se završio postupak stečajne mafije kada je Miljko oslobođen optužbi, niko iz SPS-a čiji je pokojni Bata bio član i funkcioner nije mu pomogao da se vrati u svoju zemlju.

- Moj otac je bio kandidat na predesničkim izborima ispred SPS-a i mogu da kažem da je on bio poštovan, ali se zbog svog zdravstvenog stanja jer mu se povećao šećer, povukao iz politike. Zašto niko nije pomogao iskreno nije pitanje za mene. Ja bih mogao da nagađam ali je činjenica da sam došao samo zahvaljujući predsedniku Vučiću koji je tada kada sam poslao taj mail, to je bila subota on je bio u Tirani. Ja sam mislio da nema šanse da iko reaguje, međutim već posle pola sata sam dobio odgovor i bukvalno u ponedeljak koji je bio prvi radni dan sam dobio poziv da je sve u redu i da mogu da dođem- rekao je Miljko Živojinović.

- Moj zahtev se sastojao u tome da predsednik Vučić u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, i sad dolaži ključna reč - pokuša da ubrza predmet pod određenim brojem koji je već bio u toku- dodao je on.

Zašto je predmet stajao ako je Miljko Živojinović bio oslobođen svih optužbi još 2018. godine.

- U međuvremenu su podnete još dve krivične prijave da bih se ja držao van Srbije. Kako mi nije bilo omogućeno da sahranim svog oca zamolio sam da prisustvujem sahrani majke- dodao je on.

Ipak taj povrata nije bio tako lak. Kada je Miljko stigao na teritoriju Srbije on je bio uhapšen.

- Najpre je odveden u policiju pa kod jednog tužioca pa kod drugog tužioca, pa je skidana poternica i to je bio čitav zaplet kao na filmu pa je on praktično u zadnji čas stihgao na sahranu - rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić Miroslav Šera, advokat.