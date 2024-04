IZVRŠENE TRI USPEŠNE TRANSPLANTACIJE BUBREGA! Stručnjaci iz Londona operisali troje mališana u Tiršovoj, donori bili njihovi roditelji

Na dečjoj klinici Tiršova juče i danas uspešno su izvršene tri transplantacije bubrega od živog donora kod dece, uz pomoć stručnjaka iz dečje bolnice koja je u Londonu, najpoznatije druge na svetu, a direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić naglasila je da je reč o izuzetno kompleksnim slučajevima.

- Nastavlja se dolazak inostranih stručnjaka u Srbiju. Stručnjaci iz Londona dolaze treći put, i ovog puta je operisano troje dece. Ovo je zaista prvi put u istoriji da su u Srbiji obavljene tri kompleksne transplantacije u dva dana odnosno dve transplantacije u jednom danu - rekla je Škodrić za Tanjug.

Ona je objasnila da je reč o transplantacijama bubrega sa živog donora i da je poznato da je transplantacija zaista veliki problem, kao i da su ove tri transplantacije zahvaljući pomenutoj saradnji naših stručnjaka iz Tiršove i kolega iz Londona bile uspešne.

- Zahvaljujem pre svega našim stručnjacima iz Tiršove kao i kolegama iz Londona. U svim slučajevima donori su roditelji, ali moram da napomenem da se radi o veoma kompleksnim slučajevima. Ne radi se o rutinskim operacijama već kompleksnim, složenim koje ne mogu da se obave tako jednostavno i koje mogu da se obave samo na nekoliko mesta u svetu - rekla je Škodrić.

Dodala je da su važna i velika ulaganja države u proteklom periodu, koja, kako je rekla iz godine u godinu rastu.

"Maksimalno se trudimo da dovodimo inostrane stručnjake"

- Znate da ulaganja države iz godine uz godinu rastu kada je u pitanju lečenje dece u inostranstvu. Isto tako i za mnoge retke bolesti, veliki broj dece ne može da se leči kod nas ali ih šaljemo u inostranstvo. Maksimalno se trudimo da dovodimo inostrane stručnjake kod nas - rekla je Škodrić.

Objasnila je da je ova pomoć inostranih stručnjaka značajna jer je našim doktorima nekada potrebno iskustvo koje oni imaju.

- To je pomoć našim stručnjacima. Sve one operacije i intervencije koje ne mogu samostalno da rade, uz pomoć svojih kolega iz inostranstva postaju rutinske. Bez obzira na ogromno znanje naše struke, bez iskustva to znanje nije moguće nikako primeniti, bez iskustva ti zahvati ne mogu postati rutinski. Takođe, ogroman je benefit po pacijente i njihove porodice - nije isti komfor kada radite u svojoj zemlji i kada odlazite u inostranstvo na lečenje - rekla je Škodrić.

Ona je zahvalila lekaru iz Tiršove koji je bio glavni hirurg na ovim transplantacijama, Vladimiru Radloviću, kolegama iz Londona i celom timu Tiršove klinike.

Istakla je da su ove transplantacije ogroman pomak kada je u pitanju transplantacija sa živog donora u Srbiji.

- Novina i lepa vest jeste da nam je posle kovida stala kadaverična transplantacija svih organa. Sa Italijom smo imali ranije sporazum za kadaveričnu transplantaciju jetre, koja je bila potpuno zaustavljena zašto zato što nije bilo razmene organa, donorstva u Srbiji. Međutim, pre nedelju dana smo dobili odgovor od Italije da se pokreće kadaverična transplantacija, već je poznat jedan pacijent za taj zahvat. Naravno moramo da radimo i dalje istim ovim intenzitetom, nemamo mnogo vremena da transplantacija u Srbiji dostigne transplantaciju nekih uspešnih zemalja - rekla je Škodrić.

Doktorka Jelena Stojanović, dečji nefrolog u bolnici u Londonu, uputila je sve pohvale timu stručnjaka iz Tiršove - timu anesteziologa, hirurga i pomoćnog osoblja, koje, kako je rekla uključuje veoma uspešni tim medicinskih sestara.

"Nivo medicine u našoj zemlji je na samom vrhu"

- Nivo medicine u našoj zemlji je na samom vrhu i ono na čemu treba raditi je iskustvo. Vrlo je bitno da se zna da je doktor Vlada Radlović uradio sve transplantacije. Od jula prošle godine do sada uradili smo šest transplantacija i on je vodeći hirurg, a mi samo asistiramo i tu smo ukoliko nešto nije jasno, ali i priprema donora i priprema primalaca organa se radi sa iskustvom i znanjem lokalnog tima - rekla je Stojanović za Tanjug.

Stojanović predviđa da za godinu dana klinika Tiršova ima stabilan program transplantacija.

Otac donirao bubreg ćerki

Kada je reč o pomenutim transplantacijama u protekla dva dana urađena je transplantacija devojčici koja ima svega 17 kilograma i pridružene bolesti zbog čega je anesteziološki tim bio pred kompleksnim zadatkom. Otac je bio donor i oboje se oporavljaju dobro.

- Danas je operisan jedan dečko od 18 godina, koji je posle mnogo godina prekinuo dijalizu, njemu je donor bila mama i odlično se oporavljaju. Trenutno je u sali jedan dečak od desetak godina, koji će isto prestati sa dijalizom, njegov donor je bila mama - rekla je Stojanović.

Pomoćnik direktora za hirurgiju Marija Lukač rekla je da do sada transplantacija kod tako kompleksnih pacijenata nije rađena u Tiršovoj, a da je postojao program transplantacije dugo godina, pa je sada napravljen jedan mali generacijski međuprostor.

- Ovo je veoma velika pomoć ne samo za tim koji se bavi transplantacijom, jer kada uvedete jednu složenu proceduru u bolnicu, ona dobija na opštem kvalitetu. U nekim stvarima ne možemo bez pomoći kolega iz inostranstva, imaju bolju tehnologiju i veći broj pacijenata. Za mlade doktore je izuzetno značajno ovo iskustvo - rekla je Lukač.

Kaže da je ranije postojala tendencija da mladi lekari odlaze da se edukuju u inostranstvu, ali da je manjkavost toga što se ne edukuje ceo tim koji učestvuje u operaciji.