Hladan ciklon okružio Srbiju! Kišno vreme trajaće čak do ovog datuma, pašće više od 30 litara, a evo i gde

Srbija je danas pod uticajem ciklona, koji se svojim centrom premešta preko naše zemlje od zapada prema istoku. Pod uticajem ovog ciklona danas će u Srbiji biti potpuno oblačno sa većom količinom padavina, a došlo je i do prodora hladne vazdušne mase.

Dakle, u Srbiji će danas biti oblačno i vrlo sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom i pljuskovima, dok se grmljavinski procesi posle podne i uveče očekuju na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije.

Obilnije količine padavina danas se očekuju na istoku i severoistoku Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu i u ovim predelima ponegde bi palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Pred kraj dana nešto više padavina biće na jugu i jugozapadu zemlje.

Oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima biće tokom celog dana i u Beogradu, uz pravo jesenje vreme.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 12 do 16°C, u Beogradu je 13°C. Kopaonik meri 3°C, a Zlatibor i Sjenica 10°C.

Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od 14 do 18°C, u Beogradu do 15°C, a na višim planinama neće preći 5°C.

Prvi dan vikenda doneće toplije, ali i dalje nestabilno vreme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Do kraja dana očekuje se smanjenje oblačnosti i postepena stabilizacija, pa se za Vaskrs u većem delu Srbije očekuje sunčano i relativno toplo vreme.

Maksimalna temperatura biće u subotu u većini predela oko 20°C, a u nedelju oko 25°C.

U nedelju se poslepodnevni lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju na zapadu i jugozapadu Srbije i to uglavnom pred kraj dana i tokom večeri.

Sunčano i toplo vreme očekuje se i u ponedeljak, a sam početak sledeće sedmice doneće temperature i preko 25°C.

Nakon današnjeg nižeg, Vaskrs i početak sledeće sedmice doneće Srbiji povišen vazdušni pritisak i termički visinski greben sa Mediterana i severa Afrike, u sklopu koga će u vidu južnih strujanja stići i relativno topla vazdzušna masa do našeg područja.

U utorak pod uticajem ciklona sa zapada Evrope naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a od srede se očekuje i osetno svežije i temperature će biti u padu i za 10 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, stabilizacija i osetnije otopljenje očekuje se sredinom maja.

S obzirom na to da je prosek maksimalne dnevne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 19 do 23°C, vidimo da će one danas biti i za pet stepeni ispod napomenutog proseka, za vikend oko, a početkom sledeće sedmice i iznad. Potom će ponovo biti ispod proseka, da bi iznad proseka bile sredinom meseca.

