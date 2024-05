KOLIKO NAS JOŠ NERADNIH DANA OČEKUJE DO KRAJA GODINE? Mnogi će se razočarati

NAKON prolećnog raspusta koji pada za vreme vaskršnjih praznika osnovci i srednjoškolci u Srbiji 7. maja se vraćaju u školske klupe.

Svi zaposelni građani treba da znaju da nakon ovih praznika do kraja tekuće godine imaju samo još jedan neradni dan!

Učenici u Vojvodini već su bili na prolećnom raspustu od 28. marta do 3. aprila. Inače, u Srbiji važe dva školska kalendara. Za škole na teritoriji Vojvodine kalendar donosi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, dok za ostatak Srbije kalendar donosi Ministarstvo prosvete.

Do tada većina zaposlenih će koristiti godišnji odmor tokom leta kada mnogi odlaze na letovanja ili razna putovanja kako u našoj zemlji tako i preko granice.

Što se tiče neradnih dana za zaposlene mnogi su spojili mini-odmor već od 1. maja i vraćaju se na posao 7. maja u utorak. Ove godine je neradni dan i 6. maj odnosno Vaskršnji ponedeljak i veliki praznik Đurđevdan.

Treba znati da nas nakon ovog dužeg predaha od posla i obaveza do kraja godine čeka samo još jedan neradni dan i to 11. novembar koji ove godine pada u ponedeljak i obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Đaci su od 29. aprila na raspustu koji se završava u ponedeljak, 6. maja. Na nastavu se ponovo vraćaju 7. maja tako da su spojeno sa vikendima učenici imali pauzu od deset dana.