BUDIMO HUMANI - Maji je za nastavak lečenja neophodna i vaša pomoć: Ona vodi surovu borbu za život (VIDEO)

Za lečenje Maje Babić (1987) potreban je novac.

Maji su u januaru 2022. godine dijagnostikovana dva tumora na debelom crevu, a ubrzo zatim i metastaze na jetri, jajnicima, limfnim čvorovima i trbušnoj maramici. Bolest je otkrivena nakon obavljenih pregleda na koje se javila zbog tegoba u vidu osećaja bola i pečenja u trbuhu, grčeva, gađenja na hranu i gubitka težine. Ustanovljene dijagnoze su C18.3 Adenocarcinoma mucinosum int.crassi No II G2 pT4aN2bM1c-HIS-H,RAS wild type, HER 2-/(coeci et coli tansversi), C78.7 Sekundarni zloćudni tumor jetre i intrahepatičnih žučnih puteva (Neoplasma malignum secundarium hepatis et ducti biliferi intrahepatici), C78.6 Sekundarni zloćudni tumor peritoneuma (Neoplasma malignum secundarium peritonaei).

Operacijom je otklonjeno debelo crevo, oba jajnika i veliki broj zahvaćenih limfnih čvorova. Nakon toga primila je 4 ciklusa hemioterapije od kojih nijedna nije pomogla jer je ustanovljena progresija bolesti sa metastazama i na plućima, kostima, bešici i materici.

Na osnovu saznanja da za ovaj tip tumora može pomoći imunološka terapija, koja se može primati jedino u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Maja je dobila nadu da može pobediti opaku bolest. Imunološku terapiju treba da prima na svakih 21 dan, minimum 2 godine, čija cena je izuzetno visoka pa joj je potrebna pomoć humanih ljudi kako bi što pre počela sa lečenjem.

Emotivno obraćanja brata Majin brat Mitar Babić uključio se u Novo jutro TV Pink i rekao da je za lečenje njegove sestre potreban novac. - Ona vodi surovu borbu za život, ona je onkološki pacijent, tumor je otkrila 2022. godine - kazao je Babić i dodao da je konačno rešenje vakcina koju može da primi u Nemačkoj.

Sredstva su joj potrebna za imunoterapije, laboratorijske analize, specijalističke preglede, zračne terapije, troškove puta i smeštaja u toku lečenja.

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001671021-43

Uplatom na devizni račun: 160-6000001671888-61

IBAN: RS35160600000167188861

SWIFT/BIC: DBDBRSBG