JELENA I NJEN MUŽ SU NA PUTU IZ GRČKE DOŽIVELI VELIKI PEH: Onda se pojavio Albanac i ona sad želi da svi čuju ovu priču

Praznici su prošli, a neke koji su putovali van granica Srbije, osim gužvi, zadesile su i neke druge neprijatne okolnosti. Tako je jedna žena opisala peh koji joj se dogodio pre Preševa i to baš u vreme prazničnih dana kada ništa nije radilo.

- Danas smo imali peh, pukla nam je guma (raspala se), tik ispred Preševa. Stali smo na pumpu u pravcu ka Beogradu. Vlasnik te pumpe, inače Albanac sve je uradio samoinicijativno da nam pomogne - napisala je jedna Jelena u grupi "Grčka info".

- On je organizovao vulkanizera u Kumanovu da nam otvori i proda gumu, mada nije mogla ni da se krpi, odvezao supruga do tog mesta, mene ugostio i pomogao oko same zamene - dodala je ona.

Na samom kraju svoje objave ova Srpkinja objasnila je da je njena objava imala za cilj da pokaže da ljudskost i dalje postoji u ovom svetu.

- Sve u svemu imam želju da podelim utisak o ljudskosti! Nije bitno šta smo, ljudi smo pre svega - zaključila je ona.

Ispod objave nizali su se komentari koji su hvalili ovaj velikodušni gest Albanca i složili se sa stavom da je na kraju najvažnije kakav je neko čovek, a ne odakle je.

