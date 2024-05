'KAZNE MORAJU BITI OŠTRIJE ZA ONE KOJI KONZUMIRAJU ALKOHOL I VOZE' Dr Vujanić: Najbolja je kazna trajno oduzimanje dozvole i vozila (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici isključili su juče vozača Pasata i biciklistu, koji su vozili sa 2,29 i 1,86 promila alkohola u krvi, a potom i još jednog vozača pod dejstvom marihuane.

Koje sve posledice može da izazove vožnja pod dejstvom alkohola i droge, pojasnili su za Pink prof. dr Milan Vujanić i dr Vladimir Jeftić, predsedni Asocijacije za bezbednost motociklista.

Kako je istakao dr Vujanić, ovo nisu rekordi, on pamti i jedan od 4,8 promila alkohola.

- Kako kažu preko 3,5 je komatozno stanje. Ti ljudi svesno ulaze u rizik. Nemoguće je da bude čovek svestan i sa tom količinom alkohola on ne konstatuje da nije za vožnju. Postoji tu i jedno moralno pitanje, to što ćete vi da rizikujete svoj život, čak ni to nije vaše pravo, ali ko vam daje pravo da rizikujete tuđe živote - pita se dr Vujanić.

Možda bi za ponavljače ovih dela adekvatna kazna bila trajno oduzimanje vozačke dozvole ili automobila.

- Mora biti zastupljeno kod kazne da onaj ko ulazi u prekršaj zna da će biti kažnjen tako da mu kazna ne odgovara. Za Srbe je nagora priča ako mu kažete dirnuću ti u 'ljubimca' ili u dozvolu. Ta dva segmenta koja su zastupljena na zapadu, gde je privatno vlasništvo nešto mnogo više nego kod nas, tu se za razlikuju naši zakoni. Kod nas se po zakona vozilo privremeno uzima ili dozvola privremeno oduzima - rekao je dr Vujanić.

- Imamo veliki broj ljudi koji brane one koji imaju više od 2 promila alkohola u krvi, to je najzastupljenije na socijalnim mrežama, ali zašto branite one koji to rade ako sami to ne radite - rekao je dr Jeftić.

- Kada dođe do nekog ubistva šta se prvo oduzima, pa oružje. Zašto bi u saobraćaju bilo drugačije, kada je ovde vozilo oružje - dodao je on.