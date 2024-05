'TO JE VELIKI GREH' Otac Predrag Popović objavio UPOZORENJE ZBOG VELIKE PREVARE koja se tiče brojanica

Otac Predrag Popović upozorio je svoje pratioce na Instagramu na prevaru koja kruži društvenim mrežama, a tiče se brojanica od kristala koje navodno pomažu kod rešavanja različitih životnih problema.

Sveštenik, koji je popularan na društvenim mrežama, podelio je oglas koji kruži internetom, a u kome se između ostalog navodi:

"Draga braćo i sestre, po blagoslovu duhovnika možete poručiti brojanice od pravih kristala i dragog kamenja kako biste se molili i nosili namenske brojanice.

One vam mogu pomoći i biti na korist i spasenje. Deo novca ide za donaciju manastira.

Hvala Svetom Vasiliju Ostroškom, koji nam je otvorio i ovu mogućnost spasenja", stoji između ostalog u oglasu, u kome se dalje taksativno navodi u čemu navodno pomažu - od ljubavnih problema preko finansija, pa sve do navodnog lečenja raznih ozbiljnih bolesti.

Otac Predrag Popović je ozbiljno upozorio na ovu prevaru, te istakao da ne postoje nikakve "namenske brojanice".

"Vodite računa o ovakvim prevarama! Prvo, ne kaže se ime duhovnika ni manastira! Mada može to da se izmisli, ali se može lako proveriti da li taj duhovnik postoji u tom manastiru i da se pozove manastir i sve proveri. Drugo, kriju se iza Svetog Vasilija Ostroškog. Nema jače stvari nego navesti nekog "moćnog" sveca! I treće, brojanica je predstavljena kao amajlija i da ima moć da uradi sve sa spiska. A spisak takav da zahvata sve kategorije bolesnika i potrebita. Čoveku kad je teško za svaku se slamku hvala. Ovo je zloupotreba, i to duhovna najgore vrste. Veliki greh. Dakle, NE postoji 'NAMENSKA BROJANICA'!!! Niti brojanice, niti čovek, niti svetac, niti manastir, niti bilo šta ima ikakve moći osim Gospoda Boga! On jedini ima moć koju deli sa drugima po molitvi, a za spasenje čoveka. Njemu se molimo, a ne nekim 'moćnim' stvarima koje spadaju u kategoriju sujeverja, a ne vere. Tek tako nećemo zadobiti milost od Boga. Premudrost", zaključio je.

