Svečanom akademijom obeležen Dan opštine Knjaževac! Pevao i Džinović, a predsednik poručio ovo!

U Domu kulture u Knjaževcu održana je svečana akademija povodom Dana opštine Knjaževac – 17. maj, kada su stanovnici Gurgusovca 1833. godine oslobođeni od vekovne turske vladavine. Himnom gradskog hora "Sveti kralj Stefan Dečanski" kojim rukovodi violinista i dirigent Jovan Timilijić otvorena je svečana akademija povodom dana opštine Knjaževac.

Nadahnutim govorom predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić istakao je da se Knjaževac razvija iz godine u godinu, kao i da uskoro postaje pravi turistički centar na istoku Srbije.

- Poštovani gospodine savetniče, časni oče, dragi načelnici okruga, drage kolege iz bratskih, susednih opštinskih gradova i opština, dragi predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i drage kolege, dragi i uvaženi gosti, dragi Knjaževčani, dobrodošli na ovu akademiju povodom Dana, mi volimo i želimo verovati'najvoljenijeg i najlepšeg ili jednog od najlepših gradova ili varoši u Srbiji - započeo je govor predsednik opštine Knjaževac i nastavio:

- Često se pitamo šta je to zbog čega ne samo mi Knjaževčani, već i gosti koji nam dolaze sa strane toliko vole ovaj grad. Da li je to zbog ovog vazduha koji odiše netaknutom prirodom, a koji nam donose vetrovi sa Stare planine, sa Tupižnice, sa Tresibabe, da li je to zbog ona dva Timoka koji miluju ovu lepu varoš, kao rukama, da li je to zbog naše lepe Stare čaršije koja ljubomorno čuva imidž onog starog mondenskog Knjaževca...Da li je to zbog lekovitog izvorišta na Banjici o kojoj je još Feliks Kanic pisao, negde u drugoj polovini 19. veka i upoređivao naš kraj sa najlepšim krajevima Italije; da li je to zbog nepreglednih voćnjaka, novih vinograda blagorodnih, da li je to zbog renoviranih škola, vrtića, novoizgrađenih sportskih terena, lepih dečijih parkova, uređenih zelenih površina? Mnogo je razloga i mnogo je vrednosti koje Knjaževac ima, ali ona najznačajnija je uvek pred nama i uvek je i gledamo i uvek je vidimo, a ta najznačajnija vrednost Knjaževca su njegovi ljudi i oni koji danas žive u njemu, ali i oni koji su generacijama i generacijama pre nas ovaj grad izgrađivali.

Predsednik je u svom govoru koji možete pogledati u videu rekao i da čvrsto veruje u to da polako dolazi vreme i da su već mnogi počeli da shvataju da im je i lepši i srećniji, pa i isplativiji život u svom rodnom kraju, u svojim kućama, u svojim dvorištima, sa svojom familijom i prijateljima, nego u iznajmljenim garsonjerama na periferijama velikih gradova.

- Zato, dragi Knjaževčani, ne libimo se da pred sebe postavimo visoke ciljeve i ambiciozne planove. I do sada smo ih postavljali i na čuđenje mnogih i ostvarivali. Ne pada sreća sa neba, sreća je posledica truda i napornog rada. Ne smemo, dragi prijatelji, dragi Knjaževčani, da izneverimo naše časne pretke, a što je još važnije, ne smemo da razočaramo naše potomke. Srećan Dan opštine, dragim Knjaževčanima, a dragim gostima dobrodošlica u Knjaževac - rekao je Đokić na kraju svog izlaganja.

Najzaslužnijim ustanovama i pojedincima dodeljene su nagrade i priznanja. Majska nagrada grada Knjaževca, kao i najveća opštinska potvrda nečije dostignuća, ove godine uručena je Domu kulture Knjaževac zbog odgovornog obavljanja poslova i profesionalnog zalaganja zaposlenih koji daju svoj doprinos unapređenju kulture i razvoja kulturnog stvaralaštva na teritoriji opštine Knjaževac. Na platou Doma kulture građane Knjaževca je uveče zabavila i muzička zvezda Haris Dzinovic.

