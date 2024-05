NAZIRE SE KRAJ AGONIJE! Ugašeno 70 posto požara na deponiji Duboko kod Užica, locirano žarište

Nadležne ekipe su sve vreme na terenu, na deponiji Duboko kod Užica na kojoj je požar izbio 5. maja. Zahvaljujući svim učinjenim naporima tokom prethodnih dana više od 70 posto požara na telu deponije Duboko je ugašeno. Termovizijski dronovi i kamere doprineli su da se locira samo žarište i sada se radi i na njegovom gašenju.

- Situacija je iz dana u dan, sve bolja. Mnogo je manje dima i na samom telu deponije, a zahvaljujući angažovanju mehanizacije i ljudstva, uspeli smo da ugasimo više od 70 posto požara na samom telu deponije. Kada kažem 70 posto, to znači, da je isto toliko otpada na telu deponije pravilno tretirano, ugašeno vodom, zasuto zemljom i postavljeno na stabilno tlo. To je kao što smo govorili i prethodnih dana jedini pravi način da se ovaj požar u potpunosti ugasi. U velikoj meri nam je pomogla platforma koju smo dopremili zahvaljujući Repubičkom štabu za vanredne situacije, koja je u značajnoj meri ubrzala proces gašenja, rekla je za RINU gradonačelnica Jelena Raković Radivojević.

Ona dodaje i da je prema proceni stručnjaka još pet, šest dana potrebno da se požar u potpunosti eliminiše. Ako sve bude išlo po planu, prema rečima gradonačelnice , požar na deponiji Duboko biće u potpunosti ugašen za pet, šest dana.

- Ukoliko ne dođe do nepredviđenih situacija, a nadamo se da neće, požar će biti ugašen u narednih pet do šest dana. Zahvalila bih se još jednom svim ljudima koji su danima ovde angažovani i vatrogascima i mašinistima i vozačima kamiona. Oni su naši heroji, koji su dali sve od sebe da se požar na telu deponije ugasi što pre i za to im još jednom veliko hvala“, zaključila je gradonačelnica.

