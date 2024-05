Lučić: Lični napadi me neće pokolebati u borbi za Telekom!

Razmatramo da proširimo tužbu protiv Junajted Grupe u Švajcarskoj zbog zloupotrebe dominantnog tržišnog položaja na period za proteklih šest godina, koliko njihovi mediji vode neprestane negativne kampanje protiv Telekoma Srbija u interesu i po nalogu svojih vlasnika, najavio je danas generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić.

U toku jučerašnjeg dana u javnost su dospele dve vesti o sudskim procesima između srpskog Telekoma i Junajted Grupe: Privredni apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odbacio tužbu UG i zaključio da nema mesta poništavanju ugovora između Telekoma i Yettela o zakupu optičke infrastrukture iz 2021, dok je Privredni sud u Cirihu zaključio da su neosnovane tvrdnje UG da je negativna kampanja protiv Telekoma na TV N1 stvar medijskih sloboda, već da se radi o nelojalnoj konkurenciji.Gostujući na TV Pink, Vladimir Lučić je potvrdio da je Junajted Grupa pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu izgubila najvažniji spor koji je vodila protiv Telekoma Srbija.

- Pravosnažno im je odbačena najznačajnija tužba koju su imali protiv nas i Yettela o zakupu optičke mreže. Pokušali su da preko pravosuđa nastave sa pokušajima diskreditacije Telekoma kao najvećeg tržišnog konkurenta, ali i da izbace Yettel sa tržišta distribucije medijskih sadržaja. Hteli su da zloupotrebom sudova nekako vrate poziciju monopola, koju su imali u prošlosti, ali najveću tužbu koju su imali protiv nas su izgubili - objasnio je Lučić.

“Lični napadi me neće pokolebati, naprotiv”

Potpuno suprotno dobrim poslovnim običajima i standardima u svetu korporativnih komunikacija, kompanija Junajted Medija je u jučerašnjem zvaničnom saopštenju za javnost direktno prozivala Vladimira Lučića, generalnog direktora Telekoma Srbija, iznoseći niz optužbi na njegov račun. To nije prvi put da kompanije iz sastava Junajted Grupe napadaju lično Lučića, a da njihovi mediji poput N1 i Nova S to poslušno prenose. Na pitanje TV Pink o ovoj vrsti najbrutalnije negativne kampanje, prvi čovek Telekoma je dao kratak i jasan odgovor. - Lični napadi me neće pokolebati, naprotiv, samo me dodatno motivišu. Ja sam došao u Telekom Srbija da branim interese kompanije i države kao većinskog vlasnika, da napravimo uspešnu kompaniju prvo na nacionalnom i regionalnom nivou, a onda i međunarodno, da budemo poslovno uspešni i da korisnicima nudimo najbolje servise i sadržaje. To su stvari kojima sam potpuno posvećen. Lični napadi su njihov stil i to govori o njima, o njihovom nivou ponašanja, ali i o zloupotrebi medija čiji su vlasnici i koji rade isključivo kako im gazda kaže - izjavio je Vladimir Lučić.