PUTUJETE U GRČKU? Na jednom mestu SVE ŠTO TREBA DA ZNATE: Evo koju trasu je najbolje izabrati i kakve su cene putarina i goriva

Prvi srpski turisti već su krenuli put omiljenih letnjih destinacija, a prema rečima turističkih radnika, i ove godine je Grčka “obećana zemlja” koju je izabralo dve trećine putnika. Procene su da će Grčku posetiti skoro milion Srba, od kojih će 600.000-700.000 boraviti u severnom delu zemlje Helena.

Najtraženije destinacije su tradicionalno Halkidiki, Lefkada, Tasos, Olimpijska regija, ali i Zakintos, Skijatos, Krf, Rodos, Kos... Jedni idu preko turističkih agencija, drugi u privatnom aranžmanu, a podaci iz prethodnih godina pokazuju da 70 odsto turista u Grčku putuje organizovanim prevozom, avionom ili autobusima, a oko 30 odsto privatnim automobilima.

Bez obzira u koju grupu spadate, važno je dobro se pripremiti za put, pa osim izbora adekvatnog smeštaja, treba izabrati prave termine, skupiti neophodnu dokumentaciju, a ako idete u privatnom aranžmanu odabrati i idealnu rutu, izbeći kritične datume i delove dana kada su najveće gužve na granicama, upoznati se sa alternativnim rešenjima, informisati se oko putarina, cene benzina u zemljama kroz koje ćete prolaziti...

Dva puta: Koji je kraći i brži

Ako idete sopstvenim automobilom postoje dva "putića" kojima možete da se dokopate Grčke (može i preko Albanije, ali se izuzetno retko koristi) - preko Severne Makedonije i preko Bugarske.

Pri izboru ljudi se uglavnom odlučuju zavisno od polazne tačke, odnosno grada odakle kreću na put, ali i same destinacije u Grčkoj. Velika većina bira put preko Severne Makedonije, a izuzetak su turisti iz istočne Srbije, odnosno oni koji eventualno letuju na Tasosu, Asprovalti, Stavrosu.

Ako iz Beograda krenete do Soluna, put preko Severne Makedonije je kraći za nešto više od 40 kilometara, a slobodno može da se tvrdi i da je kvalitetniji jer je sve praktično auto-put, osim jedne male deonice u Grčkoj, kada se vozite širokim magistralnim putem.

Što se tiče Soluna, jako je važno da znate da se na obilaznici izvode radovi, tako da ovog leta ćete morati kroz sam centar grada, a to znači - spremite se za ogromne gužve.

Računica: Gde sipati gorivo

Konkretna računica kaže da od Beograda do Soluna, preko Severne Makedonije, ima 630 kilometara, a preko Bugarske 671 kilometar. Ipak, koliko ćete za tih 40-tak kilometara uštedeti na benzinu, toliko će vas više koštati putarine. Naime, preko Makedonije je potrebno izdvojiti 51 evro u oba pravca, a preko Bugarske 46.

Najveća ušteda, međutim, može da se ostvari zavisno od toga gde ćete točiti gorivo, a najjeftinija varijanta, posebno ako vozite dizelaša je - Severna Makedonija (malo skuplja je Bugarska). Naime, pun rezervoar od prosečnih 50 litara tamo će vas koštati 60 evra, a u Grčkoj ako imate benzinca skoro 100 evra!

Okreni-obrni, najbolja varijanta je i u odlasku i u povratku do vrha napuniti rezervoar u Severnoj Makedoniji ili Bugarskoj, a samo dopunjavati u Srbiji i posebno u Grčkoj.

Preko Severne Makedonije

Ruta preko Severne Makedonije je realno brža i bolja, naročito poslednjih godina nakon što su završeni auto-putevi kako na našoj, tako i na makedonskoj strani. Vožnja je sada znatno brža, ali i znatno sigurnija. U Makedoniju se ulazi na graničnom prelazu Tabanovce (alternativa Prohor Pčinjski), a onda vas put vodi pored Skoplja i Velesa ka Đevđeliji i Evzoniju, mada imate i rezervnu varijantu na Dojranu koju pretežno koriste oni koji idu na Tasos ili koji žele da izbegnu gužvu na Evzoniju.

Putarina od Beograda do Preševa, u jednom pravcu, iznosi 1.720 dinara. Cena kroz Severnu Makedoniju se nije menjala, plaća se na pet naplatnih rampi i cene su od 1,5 do 2 evra. Sveukupno to je 8,5 evra u jednom, odnosno 17 evra u oba pravca. Putarina može da se plati u makedonskim denarima, ali može i u evrima. Postoji i mogućnost plaćanja svim karticama.

- Na rampama jedino ne primaju metalni novac ispod jednog evra - naglašavaju turistički poslenici.

Na putu do Halkidikija u Grčkoj ćete morati da stanete na dve naplatne rampe (kod Evzonija i Soluna) i izdvojite oko tri evra. Ipak, oni koji planiraju da idu malo dalje, moraće malo više i da plate putarine. Do Tasosa 8,55 evra, Lefkade 16,90, Parge 13,25, Paralije 5,70, Asprovalte 7,45 evra...

Za razliku od Bugarske, gde su vam dovoljna vozačka i saobraćajna dozvola, u Severnoj Makedoniji je za vozače obavezan zeleni karton za koji ćete morati da platite još oko 2.000 dinara.

Preko Bugarske

Od Niša put vas vodi ka Pirotu i Dimitrovgradu, graničnom prelazu Gradina gde ulazite u Bugarsku. Odatle sledi deo ka Sofiji i Blagoevgradu, do prelaza Promahonas, na bugarsko-grčkoj granici.

Put preko Bugarske je duži za 40 kilometara, ali ponekad i za više od sat i po vremena. Putarina Beograd - Dimitrovgrad u jednom pravcu je 1.510 dinara, a ako se odlučite za nešto lošiji put preko Bugarske, nećete plaćati putarine, već ćete morati da kupite vinjetu, a cena jedne takve koja važi mesec dana je 15 evra.

Na putu do Halkidikija oni koji idu preko Bugarske za putarinu u Grčkoj moraće da dodaju još nešto više od evra (Asprovalta).

Pogodnost koju donosi put preko Bugarske je što vam neće biti potreban zeleni karton, tako da je to 2.000 dinara manje troškova. Ranijih godina “bugarska ruta” je bila nešto skuplja zbog benzina, ali prema poslednjim podacima cena goriva u Bugarskoj i Severnoj Makedoniji sada je veoma slična. Bugarsku vinjetu možete kupiti na granici, onlajn ili na nekoj od pumpi u Srbiji pre graničnog prelaza. Kazna ako nemate vinjetu je 50 evra.

Vremenska zona

Kada planirate putovanje morate da znate da Srbija, Severna Makedonija, Bugarska i Grčka nisu u istoj vremenskoj zoni. Naime, kod nas i Makedonaca je isto vreme, ali su i Bugari i Grci sat vremena ispred. Dakle, kada je kod nas 12, u Bugarskoj i Grčkoj je 13 časova.

Putarine kroz Srbiju

Beograd - Preševo 1.720 dinara

Novi Sad - Preševo 2.010 dinara

Niš - Preševo 700 dinara

Beograd - Dimitrovgrad 1.510 dinara

Novi Sad - Dimitrovgrad 1.800 dinara

Niš - Dimitrovgrad 460 dinara

Putarine kroz S. Makedoniju

Prva 60 MKD ili 1,5 evra

Druga 80 MKD ili 2 evra

Treća 60 MKD ili 1,5 evra

Četvrta 80 MKD ili 1,5 evra

Peta 100 MKD ili 2 evra

Putarine kroz Bugarsku

Vinjeta 7 dana 8 evra

Vinjeta 30 dana 15 evra

Vinjeta tri meseca 28 evra

Putarine kroz Grčku

Evzoni - Halkidiki 2,95 evra

Evzoni - Tasos 8,55 evra

Evzoni - Lefkada 16,90 evra

Evzoni - Parga 13,25 evra

Evzoni - Krf 13,25 evra

Evzoni - Paralija 5,70 evra

Evzoni - Asprovalta 7,45 evra

Trajekt do Tasosa

Kavala - Skala Prinos

Po putniku 6,50 evra, deca do 10 godina 4 evra, automobil 20 evra

Plovidba traje oko sat i 15 minuta, ima po pet polazaka dnevno u oba pravca

Keramoti - Limenas

Po putniku 5 evra, deca 5-10 godina 3 evra, automobil 20 evra

Plovidba do Limenasa traje oko 40 minuta, a u sezoni trajekt saobraća na 30-60 minuta

Cene goriva

Srbija

benzin 1,66 evra

dizel 1,70 evra

S. Makedonija

benzin 1,37

dizel 1,20

Bugarska

benzin 1,37

dizel 1,36

Grčka

benzin 1,95

dizel 1,66

Radno vreme granica

Promahonas (Bugarska - Grčka) 0-24h

Evzoni (S. Makedonija - Grčka) 0-24h

Preševo (Srbija - S. Makedonija) 0-24h

Gradina (Srbija - Bugarska) 0-24h

Valute

Grčka: evro

1 evro/1 evro

Srbija: dinar

1 evro/118 dinara

S. Makedonija: denar

(1 evro/61,6 denara)

Bugarska: lev

1 evro/2 leva

