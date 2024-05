I danas UPALJEN METEOALARM: Više sunca, a evo da li se uskoro vraćaju LETNJE TEMEPERATURE

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

U Srbiji pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplije. Samo se posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje mestimično očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.Vetar slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata kratkotrajno sa olujnim udarima.Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša od 24 do 28 stepeni Celzijusovih.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 27 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U Srbiji će sledećih sedam dana biti toplo sa dužim sunčanim intervalima.U nedelju se, uz promenljivu oblačnost na zapadu i jugu, a sredinom sedmice ponegde i u ostalim predelima, očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.U nedelju će u košavskom području duvati umeren i jak, a na jugu Banata kratkotrajno i olujni istočni i jugoistočni vetar.

