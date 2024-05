OD NJIHOVOG MLEKA PRAVI SE ČUVENI SIR KOJI SE PAPRENO NAPLAĆUJE: Ova vrsta goveda se uzgaja i kod nas, sami se hrane

Negde na pola puta između Zrenjanina i Inđije nalazi se selo Knićanin, a u njegovam atarima farma životinja nesvakidašnjih za ovo područje – vodenih bivola.

Iako biste možda pomilili da su ove životinje adaptirane samo za azijsko ili afričko područje, one se veoma uspešno uzgajaju i u Srbiji, tačnije u Vojvodini, na ušću Begeja u Tisu. U pitanju je imanje vodenih bivola od gotovo 30 hektara, sa dosta pašnjaka i jezerom.

Na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, najvećoj i najpopularnijoj manifestaciji te vrste u Srbiji, prisustvovali su i Borislav Vuletin, koji sa svojim prijateljem i vlasnikom farme, Živicom Matićem, već skoro dve decenije uzgaja ovu autohtonu sortu goveda.

Prema njegovim rečima sve je počelo kada je porodica Matić počela da otkupljuje parcele u tom području koje su bile pod rastinjem koje je trebalo očistiti. Za to su pronašli prorodnu mehanizaciju – vodene bivole.

- Sve je počelo od dve ženke, pustio ih je da vidi kako se snalaze, a kasnije nabavio i mužjaka. Na imanju se sada nalazi oko 200 grla, životinje su slobodne, same se tele i prilično su samostalne. Uživaju one, uživamo mi. Jedini problem je prostor, 30 hektara je nedovoljno za ovoliki broj grla, jer one brste redom, pasu travu, lišće, žbunje a toga im brzo ponestane - započinje priču Vuletin.

Bivoli imaju puno lojnih, a malo znojnih žlezda na koži i boravak u vodi (kupanje u vodi i blatu) omogućava da se rastvore masne naslage na koži, da regulišu telesnu temperaturu tokom leta i da se očiste od spoljnih parazita, objašnjava on.

Prema njegovim rečima, životinja bira sama šta će da jede, te da je to najbolje za nju, ali da u ovakvim situacijama ne postoji izbor, već se hrana dobija preko prioritetnog zakupa zemljišta, najčešće detelina.

Karakteristično za ovu vrstu je da im je potrebna voda, ali ne isključivo za piće već i za kupanje. Vodeni bivoli nemaju znojne žlezde i moraju često da se kvase kako bi se rashladile, objašnjava.

Mleko vodenih bivola je bogato mastima i proteinima, što ga čini idealnim za proizvodnju sira poput mocarele. Mocarela od bivoljeg mleka (Mozzarella di Bufala) je posebno cenjena zbog svoje kremaste teksture i intenzivnog ukusa.

Porodica Matić se odlučila za prodaju svežeg mesa i proizvodnju suhomesnatih delikatesa. Prave ih od najkvalitetnijeg mesa od muških junaca starosti od 2 do 3 godine, zbog toga drže na otvorenom, u sistemu krava-tele, kako bi telad što bolje napredovala.