Jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano - Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) ujutru po kotlinama i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije očekuje se kratkotrajna magla ili niska oblačnost.

U toku dana biće pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 8 do 15 °C, a najviša od 25 do 28 °C.U Beogradu će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 12 do 15 °C, a najviša oko 28 °C.