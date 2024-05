SRPSKA DECA PREŽIVELA HOROR U BUDVI! Albanci ih brutalno VREĐALI, UPADALI IM U SOBE, PRETILI...

Mladi fudbaleri, tačnije dečaci dva beogradska kluba, preživeli su pravu turturu na međunarodnom takmičenju "Trofej Budva", jer su ih u hotelu Park u ovom gradu, gde su bili smešteni, napali mladi Albanci iz kluba Donbosko AFC.

Decu iz Srbije, uzrasta od osam do 12 godina, taj dan i noć su konastantno napadali četiri godine stariji albanski tinejdžeri tako što su im usred noći upadali u sobe, bacali u njih petarde, pretili, vređali, upućivali najgore psovke i pogrde na račun Srba, pokazivali dvoglavog orla...

Jedan od roditelja kaže da je najgore od svega, što ni hotel ni organizatori turnira, nisu gotovo ništa uradili da spreče divljanje mladih Albanaca, koji nisu prezali ni od toga da usred noći upadaju u sobe ženskih i dosta od njih starijih članova srpske delagcije...

- Prvo veče, u petak, deci su upadali u sobe do četiri ujutru. Kada je dara prevršila meru, recepcionar je mlade napadače bio prinuđen da zaključa. Međutim, oni su počeli posle toga da iskaču kroz prozore i da nastavljaju po starom. Nismo znali šta nas je snašlo - priča za Republiku jedan od roditelja, koji je pratio svoje dete na turnir.

- Šta da vam pričam, kad su ženi, članu delegacije, tri puta u toku noći, upadali u sobu - priča sav frapiran ovaj roditelj i kaže da su odmah u subotu sve ove incidente prijavili i organizatoru Trofeja Budva i hotelu, ali da niko ništa nije preduzeo.

Dečaci iz Srbije nisu mogli da provedu mirno ni noć, jer su se ponovo našli na meti podivljalih Albanaca.

- Ponovila se sve i po noći. Upadi u sobe, jeziva vređanja, prevashodno na nacionalnoj osnovi, da čovek ne poveruje da tako nešto deca uopšte mogu da izgovore i urade. Jedva smo čekali svi da se vratimo, više nam ni rezultat nije bio važan, bilo je samo da odradimo i da idemo kući...

Republika je stupila u kontakt sa direktorom jednog od dva omladinska kluba, koji je potvrdio naša saznanja.

- Tamo sam ja bio, istina je da je došlo do verbalnog obračuna. Ti, tinejdzeri su našima upućivali ružne reči i pokazivali su im dvoglavog orla…Nakon toga došao je njihov trener i popričao sa nama i nakon toga više ništa nije bilo…Istina je da su lupali našima na prozr, ali nisu ulazili u sobe. Koliko sam čuo prema Mungosima su bili gori, ali ne znam šta su im radili - rekao je on za naš portal.

Nakon toga stupili smo u kontakt sa sekretarom drugog kluba koji nije bio preterano raspoložen za razgovor.

- Mi kao klub nemamo nikakav komentar ni negativnu konotaciju na sami događaj, to je stvar turnira i organizatora - rekao je sekretar tog kluba.

Republika je, posle ovakog incidenta, pokušala da stupi u kontakt i sa organizatorom "Trofeja Budva", ali nam se na telefon javio čovek, koji je odmah kada je čuo pitanje, postao veoma neprijatan.

- Nije se ništa dogodilo, to su špekulacije - najpre je rekao, a kada smo ga pitali "šta su špekulacije" kad kompletno pitanje nije ni čuo, rekao nam je da ga više ne zovemo.

U hotelu "Park" nezvanično nam je rečeno da je bilo "incidenata", ali i da za zvaničan odgovor pošaljemo mejl. To smo i uradili i sad čekamo odgovore na pitanja, između ostalog, kako su dozvoli da neki gosti maltretiraju druge i to usred noći i kako zlostavljači, makar to bila i deca, nisu momentalno izbačeni iz hotela. Jer naglašavamo, u bilo kom hotelu u svetu, bilo koga popreko da pogledate, ne daj bože vređate ili upadate u sobu, istog trenutka bi vam bilo otkazano gostoprimstvo i oduzeto pravo da više ikad u njega uđete.